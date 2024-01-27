CHP'nin İstanbul listesi "DEM" pazarlığını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu yine kendine yakın isimleri seçti

ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR Özgür Özel'in genel başkan olmasının ardından 'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'in belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri iyice gerdi.

İZMİR YİNE ERTELENDİ

Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında İzmir yine açıklanamadı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, partinin 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi. Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İzmir adayının belirlenmesi konusunda derin fikir ayrılıkları yine ertelemeye sebep oldu.

KİM KİMİ İSTİYOR?

İmamoğlu İzmir adayının kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. Bu bağlamda İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin adaylığını Özgür Özel'e dayatıyor.

İSTANBUL'DA KRİZ İSTİFA GELDİ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday gösterdi.

CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Adıgüzel'in adaylığıyla birlikte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullanarak partisinden istifa etti.