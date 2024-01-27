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CHP'nin İstanbul listesi "DEM" pazarlığını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu yine kendine yakın isimleri seçti

CHP'de adaylık savaşı tam gaz devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip CHP'nin kalesi görülen İzmir'in adayını belirlemek istemesi ipleri iyice geriyor. Kriz sebebiyle daha önce ertelenen ve dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısından İzmir adayı yine belirlenemedi. Bir bomba da İstanbul'da patladı... Ekrem İmamoğlu kendisine yakın Onursal Adıgüzel'i Ataşehir'e yazınca Battal İlgezdi "Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tasfiye ediliyor" diyerek istifa etti. Öte yandan açıklanan listede PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti tarafından İmamoğlu'na destek karşılığında istenen Adalar ve Esenyurt Belediyelerinin olmaması süren pazarlığı ifşa etti.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 27 Ocak 2024, 10:53
CHP’nin İstanbul listesi DEM pazarlığını ifşa etti! Ekrem İmamoğlu yine kendine yakın isimleri seçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere giderken aday belirleme krizi yaşıyor.

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi arasında güç savaşı devam ediyor.

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ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Özgür Özel'in genel başkan olmasının ardından 'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'in belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri iyice gerdi.

İZMİR YİNE ERTELENDİ
Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında İzmir yine açıklanamadı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, partinin 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi. Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İzmir adayının belirlenmesi konusunda derin fikir ayrılıkları yine ertelemeye sebep oldu.

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KİM KİMİ İSTİYOR?
İmamoğlu İzmir adayının kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. Bu bağlamda İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin adaylığını Özgür Özel'e dayatıyor.

İSTANBUL'DA KRİZ İSTİFA GELDİ
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday gösterdi.

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CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Adıgüzel'in adaylığıyla birlikte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullanarak partisinden istifa etti.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER LİSTEDE
İstanbul'un Şişli ilçesinde Resul Emrah Şahan, Arnavutköy'de Tekin Aras, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

İSTANBUL'A ÇÖKTÜLER
Daha önce Fatih'e Mahir Polat'ı Pendik'e Tarık Balyalı'yı yazıran Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir'e Onursal Adıgüzel'i Şişli'ye de Emrah Şahan ismini yazdırması dikkat çekiyor.

Adıgüzel daha önce CHP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yapmış ve seçimlerinden ardından İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP içinde ve "Zoom" ekibinde yer almıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yanında bulunan Emrah Şahan daha sonra İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak İmamoğlu'nun ekibinde yer aldı.

Fotoğrafta: Emrah ŞahanFotoğrafta: Emrah Şahan

Öte yandan İmamoğlu'nun kendisine yakın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü 7. kez listeye yazdırması da "Değişim" söyleminin boş olduğunu bir kez daha gösterdi.

DEM AYARI! O İLÇELER YAZILMADI
Öte yandan İstanbul'un açıklanan ilçeleri kadar açıklanmayan ilçeleri de dikkat çekiyor. Özellikle Adalar ve Esenyurt adaylarının açıklanmaması CHP-DEM pazarlığının sürdüğünü gösteriyor. Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında bazı ilçeleri istiyor bu ilçelerin başında da Esenyurt ve Adalar geliyor.

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