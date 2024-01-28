Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında ’sağ kol’ düellosu! Eren Erdem’den Murat Ongun’a: İtlerini çek, CHP’ye ’S..tiğimin partisi’ diyen adamsın





"SARAÇHANE'NİN MAAŞLI TROLLERİ, ZEVZEK GEVEZELERİ"

Erdem, bir başka paylaşımında CHP içerisindeki Ekremci kliği hedef aldı, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u yerden yere vurdu.



"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri" diyerek CHP'li İBB'nin troll ağı olduğunu ayan beyan söyleyen Erdem, "Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam" şeklinde konuştu.





MURAT ONGUN'A DALDI: İTLERİNİ ÇEK, SEN CHP'YE S....TİĞİMİN PARTİSİ DİYEN ADAMSIN"

Murat Ongun'a "İtini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Ağzımı açtırma" sözleriyle gözdağı veren Eren Erdem, Ongun'un CHP için "Bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" dediğini öne sürdü.

Cenazede ret yiyen İmamoğlundan medyatik operasyon! Kılıçdaroğlunun suç makinesi sağ kolu dosyası... Kan davası başlattı

KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU HATTINDA SAVAŞ BEL ALTINA DÜŞTÜ

Sosyal medyadaki bu kavga elbetteki basit bir kavga değil.



Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri. Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu. Erdem'in Ongun'u hedef alan sözleri sonrası "Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında savaş bel altına düştü" yorumları yapıldı.



İkili arasındaki gerilim Aysel Öymen'in cenaze törenine de yansımıştı.



Törende Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na karşı tavırlı ve bir o kadar keskin bir tutum sergiledi. İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı aldı. İmamoğlu'ndan gelen daveti de reddetti.





TROL AĞININ PARASI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?

İstanbul'a hizmet dışında reklam ve trollere para yağdıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un, İBB bütçesinden trollere ne kadar bütçe verdiği, kaç kişilik ekip çalıştırdığı ve maaşları hangi harcama kalemi olarak gösterdiği herkes tarafından merak konusu oldu.