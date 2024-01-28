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Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında 'sağ kol' düellosu! Eren Erdem'den Murat Ongun'a: İtlerini çek, CHP'ye 'S..tiğimin partisi' diyen adamsın

CHP'de aday belirleme savaşı bel altına düştü. İzmir özelinde devam eden kriz Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri isyan ettirdi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Tunç Soyer Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için harcanıyor" deyip CHP içerisindeki Ekremci kliği hedef aldı. İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u yerden yere vuran Erdem, Ongun'un CHP için  "Bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" dediğini öne sürdü. "Saraçhane’nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri" sözleriyle de CHP'li İBB'nin troll ağına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 10:20 Güncelleme 28 Ocak 2024, 10:46
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında ’sağ kol’ düellosu! Eren Erdem’den Murat Ongun’a: İtlerini çek, CHP’ye ’S..tiğimin partisi’ diyen adamsın

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderayak iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sona erdiği kurultay sonrası partide sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu fiili eş başkan gibi hareket edip, partideki kritik noktalara kendisine yakın isimleri getirdi. Özgür Özel ise 'emanetçi genel başkan' konumuna düştü. Bu durum aday belirleme sürecinde bir kez daha tescillendi.

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İZMİR VE ÇANKAYA KRİZİ
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde kendi güdümündeki isimleri aday listesine soktu. İzmir ve ilçelerinin adaylarını belirlemek için kolları sıvadı. Bu durum Özgür Özel'in tadını kaçırdı.

İmamoğlu İzmir'e eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi düşünüyor, Özel ise büyükşehir adayını kendi iradesiyle belirlemek istiyor. Bir yandan da Çankaya özelinde ayrı bir çekişme yaşanıyor. Özel'in, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner üzerinde karar kıldığı, İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den başka bir ismi istemediği öne sürüldü.



Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Tunç Soyer'in harcandığını düşünüyor.

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adaylaşmak üzeredir. Şu an, İzmir'i %100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, Cemil Tugay'a değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu'nu kurultayda desteklemiş olmasıdır" paylaşımında bulundu.



"SARAÇHANE'NİN MAAŞLI TROLLERİ, ZEVZEK GEVEZELERİ"
Erdem, bir başka paylaşımında CHP içerisindeki Ekremci kliği hedef aldı, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u yerden yere vurdu.

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri" diyerek CHP'li İBB'nin troll ağı olduğunu ayan beyan söyleyen Erdem, "Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam" şeklinde konuştu.



MURAT ONGUN'A DALDI: İTLERİNİ ÇEK, SEN CHP'YE S....TİĞİMİN PARTİSİ DİYEN ADAMSIN"
Murat Ongun'a "İtini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Ağzımı açtırma" sözleriyle gözdağı veren Eren Erdem, Ongun'un CHP için "Bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" dediğini öne sürdü.

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KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU HATTINDA SAVAŞ BEL ALTINA DÜŞTÜ
Sosyal medyadaki bu kavga elbetteki basit bir kavga değil.

Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri. Murat Ongun ise Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu. Erdem'in Ongun'u hedef alan sözleri sonrası "Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında savaş bel altına düştü" yorumları yapıldı.

İkili arasındaki gerilim Aysel Öymen'in cenaze törenine de yansımıştı.

Törende Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na karşı tavırlı ve bir o kadar keskin bir tutum sergiledi. İmamoğlu ile yan yana poz vermemek adına araya Hasan Ufuk Çakır'ı aldı. İmamoğlu'ndan gelen daveti de reddetti.

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Ekotroll lakabıyla tanınan Murat Ongun'un kirli algı, manipülasyon ve kara propaganda faaliyetlerini kurduğu troll ağıyla yönettiği biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri olan Eren Erdem'in de CHP'li İBB'deki troll ağına "Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri" sözleriyle dikkat çekmesi, Ongun'un akçeli işlerini bir kez daha tescillemiş oldu.



TROL AĞININ PARASI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?
İstanbul'a hizmet dışında reklam ve trollere para yağdıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un, İBB bütçesinden trollere ne kadar bütçe verdiği, kaç kişilik ekip çalıştırdığı ve maaşları hangi harcama kalemi olarak gösterdiği herkes tarafından merak konusu oldu.

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Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında ’sağ kol’ düellosu! Eren Erdem’den Murat Ongun’a: İtlerini çek, CHP’ye ’S..tiğimin partisi’ diyen adamsın
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