CHP’de sistem kilitlendi! Özgür Özel, PM ve MYK, Saraçhane karşısında işlevsiz kaldı: İlgezdi’den İmamoğlu’na ’Sen kimsin’ ayarı

CHP iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor.



Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi bir türlü aşılamadı. İmamoğlu son PM'de İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken; İzmir ve Ankara Çankaya adayları devam eden kriz nedeniyle yine belirlenemedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Battal İlgezdi



İSTİFA GELDİ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ

PM'den yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'den istifa eden Battal İlgezdi, İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı.



İMAMOĞLU MYK VE PM'DEN BAĞIMSIZ ÜSTÜNÜ ÇİZDİ: "SENİNLE YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"

İmamoğlu'nun MYK ve PM'den bağımsız olarak kendisine "Seninle yol yürümeyeceğiz" dediğini aktaran İlgezdi, "26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı" ifadelerini kullandı.