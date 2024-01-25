CHP’de gerilim yükseliyor! İntikam ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddetti | Kare kare gerilim





Kılıçdaroğlu'nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı.





KEMAL'DEN EKREME RET

Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğul'nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun davetini reddettiği ortaya çıktı.



Cami çıkışı konuya ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.

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