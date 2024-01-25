CHP’de gerilim yükseliyor! İntikam ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddetti | Kare kare gerilim

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devrik başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü.
KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİ
Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun dayatmalarından kurtulamayan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği, yerel seçimler için sahaya inme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifi reddettiği ifade ediliyor.
3 İSİM YAN YANA GELDİ
Yaşanan iç savaşta gerilim artmaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde yan yana geldi.
KEMAL'İN AYAĞINA GİTTİ
Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı.
KEMAL'DEN EKREME RET
Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğul'nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun davetini reddettiği ortaya çıktı.
Cami çıkışı konuya ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.