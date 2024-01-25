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CHP'de gerilim yükseliyor! İntikam ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun davetini reddetti | Kare kare gerilim

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç savaş, kaos ve hesaplaşmanın dozu daha da artmaya devam ediyor. Son olarak devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cenaze töreninde yan yana geldi. Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğlu’nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddettiği ortaya çıktı. Kare kare gerilim ise takvim.com.tr'den kaçmadı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 19:03 Güncelleme 25 Ocak 2024, 19:30
CHP’de gerilim yükseliyor! İntikam ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddetti | Kare kare gerilim

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'deki iç savaş, kaos ve hesaplaşma da giderek artmaya devam ediyor.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonunun düğmesine bastı! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele karşı yeni cepheSon dakika: Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonunun düğmesine bastı! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele karşı yeni cephe

"EŞ GENEL BAŞKAN" KONUMUNA DÜŞTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.


ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etme çabası her geçen gün parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Özellikle İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri gerdi.


KILIÇDAROĞLU'NDAN İNTİKAM OPERASYONU
CHP'deki koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonun düğmesine bastı.

CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdiği öğrenildi.

1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.

"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.


ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devrik başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü.

KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİ
Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun dayatmalarından kurtulamayan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği, yerel seçimler için sahaya inme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifi reddettiği ifade ediliyor.



3 İSİM YAN YANA GELDİ
Yaşanan iç savaşta gerilim artmaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde yan yana geldi.



KEMAL'İN AYAĞINA GİTTİ
Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü.

▶️ Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun davetini elinin tersiyle itti!



Kılıçdaroğlu'nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı.


KEMAL'DEN EKREME RET
Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğul'nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun davetini reddettiği ortaya çıktı.

Cami çıkışı konuya ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.

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