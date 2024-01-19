İETT’de kara delik | CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u hem Türkiye’ye hem de dünyaya rezil etti: Dünyada en çok otobüs bozulan şehir

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım çilesi vatandaşları çileden çıkarmış durumdu.
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım çilesi vatandaşları çileden çıkarmış durumdu.
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler ve yürümeyen merdivenler İstanbulluyu canından bezdirirken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa ihale kıyağının ve kariyer planlamasının bedelini İstanbullu ödüyor.
BÜTÇE PERSONEL BERABER ARIZALAR DA ARTIYOR
Yandaşa ihale kıyağının faturasını İstanbulluya kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de bütçe ve personel arttıkça arızalar da artmaya devam ediyor.
Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payları:
2016: %9,12
2019: %8,35
2020: %12,73
2021: %21,05
İETT personel sayısı:
2018: 5.291
2023: 6.324
Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payı ve İETT personel sayısı artmasına rağmen İETT araçlarında 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti.
2019: 140 bin 874
2020: 133 bin 381
2021: 157 bin 902
2022: 247 bin 549
İETT, ARIZA REKORU KIRDI: DÜNYANIN EN ÇOK ARIZA YAPAN ŞEHRİ İSTANBUL
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İETT otobüsleri arıza yapıyor ama arıza yapmayan araç olmaz. Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık." (4 Aralık 2023) sözleriyle adeta İstanbulluların aklıyla alay etmişti.
İstanbul genelinde bir günde 1.850'den fazla otobüs ve metrobüs arızası yaşandı. (26 Temmuz 2023)
İstanbul, böylece dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir oldu.
İETT NEDEN 4 YILDA 700 BİN ARIZA VERDİ?
1) Otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekip devre dışı bırakıldı, görevden alındı ve görev yerleri değiştirildi.
2) Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadı.
3) Bakım ve onarımlar, otobüslerin üretici firmalarına yaptırılmadı.
4) İETT otobüsleri, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye teslim edildi.
Otobüslerin bakım onarımı için yapılan ihalede Mercedes firması "yetersiz" bulunarak elenmişti. Mercedes, teknik şartnameye "otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini" istemiş, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu İBB'ye belirtmiş, ancak CHP'li İBB bu uyarıyı dikkate almamıştı.
İMAMOĞLU-KARABATAK ŞEBEKESİ
İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini kapsayan 14 ihale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu şirket, İETT'den toplamda 5 milyar liralık ihale aldı.
İMAMOĞLU'NUN YAKIN ARKADAŞI
Karabat, CHP'li İBB Başkanının yakın arkadaşı. Özgür Karabat'ın CHP Başakşehir İlçe Başkanı olduğu dönemden bu yana CHP'li İBB Başkanı ile yakın ilişkisi bulunuyor.
İETT'Yİ HER AY 100 MİLYON TL ZARARA SOKUYOR
CHP'li İBB'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP'li İBB Başkanının arkadaşı olan Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor.
Bu ve benzeri nedenlerle İETT, 2022'de 1 milyar 567 milyon TL zarar etti.
İSTANBULLU İSYANDA
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbullunun en büyük kabusu haline gelmiş durumdu. Yaşanan arızalar ve sıkıntılardan dolayı İETT'deki bütün göstergeler aşağı yönlü göstermekte.
|
|
2018
|
2023
|
Araç yaş ortalaması
|
5,5
|
11
|
Planlanan seferlerin gerçekleşme oranı
|
%97
|
%84
|
Müşteri memnuniyet oranı
|
%70
|
%63
|
Personel memnuniyet oranı
|
%81
|
%57
İETT'nin 2018 ve 2023 yılı arasındaki karşılaştırma
İETT BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
CHP'li İBB'nin yönetimindeki İETT'deki rezillikler bununla sınırlı değil. İhale kıyağının faturasını çok ağır bedellerle ödeyen İETT borç batağına sürüklenmiş durumdu.
Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Özgür Karabat , İETT'den toplamda 5 milyar liralık 14 ihale aldı. Muadillerine göre otobüs başına 3,5 kat daha fazla bakım-onarım ücreti alan bu firma yüzünden İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. Bu ve benzer nedenlerle İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin TL olan borcu, 2022'de 7 milyar 185 milyon TL 'ye yükseldi.
İETT'YE BÜROKRAT DAYANMIYOR
İETT 4,5 yılda 5 genel müdür değiştirdi. İmamoğlu, İETT'de göreve getirdiği bürokratları görevden aldı, sonrasında onların yerine göreve getirdiği bürokratları da görevden aldı. CHP'li meclis üyesi siyasi kayyum olarak İETT'ye atandı.
KM BAŞI ZARAR
2019'da AK Parti yönetimi, İETT'yi km başına dönem net karı 0.65 TL, dolar bazında da 0.11 dolar ile teslim etti. CHP'li İBB döneminde İETT, km başına 2022'de 6,56 TL, dolar bazında ise 0,35 dolar zarar etti. İETT'nin 2022'deki toplam zararı 1 milyar 567 milyon TL.
KARABAT'A VERİLEN 638 ARAÇTAN 378'İ 1 AYDA ARIZALANDI
Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret AŞ'den alınan araçlar seri arızalanıyor. 01.12.2021-31.12.2021 arasında satın alınan Capacity model 134 ve Conecto model 244 araç (toplam 378 araç) arıza verdi.
Öte yandan Özgür Karabat'tan alınan 60 metrobüs 7 ayda 1561 kez arıza yaptı.
İSTANBULLUNUN CANI TEHLİKEDE
CHP Milletvekili Özgür Karabat'la iltisaklı şirkete 5 milyar liralık 14 bakım-onarım ihalesi veren CHP'li İBB, toplu ulaşım kullanan yolcuları sigortalatmadı. AK Parti döneminde toplu taşıma kullanan tüm yolcular sigortalıydı. Örneğin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü rampada devrildi. (19 Eylül 2023) Bu kazada da yolcular sigortasızdı.
HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYAYA REZİL ETTİ
Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi. CHP döneminde arıza, kaza ve yangın rekoru kıran İETT'nin vatandaşlara yaşattığı çile Fransız basınına konu oldu. Türkiye'ye özel içerikler hazırlayan Fransız basını, İstanbul'daki ulaşım keşmekeşini ve vatandaşların çilesini merkez altına aldı. (21 Eylül 2023)
Vatandaşların arızalanan bir İETT otobüsünü ittiği anları gösteren fotoğraftan yola çıkan Fransız basını, söz konusu durumu karikatür haline getirdi. İmamoğlu, göreve geldiği ilk günlerde Fransız Marianne dergisine verdiği röportajda, "seçildiği andan itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu" iddia etmişti.
GÜNLÜK KAZA VE ARIZALAR (138 VAKA)
Bu bağlamda CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin vasat yönetimi yüzünden İETT'de yaşanan kaza ve arızların bazılarını hatırlayalım:
İstanbul Yenikapı durağında metrodan dumanlar yükseldi. Metro istasyonu dumanla kaplandı, yolculardan istasyonu tahliye etmeleri istendi. CHP'li İBB'yi yolcular yuhalayarak protesto etti.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Seferlerin yapılamadığı Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi durakları arasında tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
İstanbul Fatih'te arızalanan bir İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi. O anlar kameralara yansıdı.
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi. Saatlerce yol yürüyen vatandaşlar CHP'li İBB'nin rezil belediyecilik yönetimine tepki gösterdi. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.