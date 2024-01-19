İETT’de kara delik | CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u hem Türkiye’ye hem de dünyaya rezil etti: Dünyada en çok otobüs bozulan şehir

Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payı ve İETT personel sayısı artmasına rağmen İETT araçlarında 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti. 2019: 140 bin 874 2020: 133 bin 381 2021: 157 bin 902 2022: 247 bin 549

İstanbul, böylece dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir oldu.

İETT, ARIZA REKORU KIRDI: DÜNYANIN EN ÇOK ARIZA YAPAN ŞEHRİ İSTANBUL CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmam oğlu "İETT otobüsleri arıza yapıyor ama arıza yapmayan araç olmaz. Arıza sayısında inanılmaz düşüş yaşattık." (4 Aralık 2023) sözleriyle adeta İstanbulluların aklıyla alay etmişti.





İETT NEDEN 4 YILDA 700 BİN ARIZA VERDİ?

1) Otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekip devre dışı bırakıldı, görevden alındı ve görev yerleri değiştirildi.



2) Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadı.



3) Bakım ve onarımlar, otobüslerin üretici firmalarına yaptırılmadı.



4) İETT otobüsleri, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye teslim edildi.

Otobüslerin bakım onarımı için yapılan ihalede Mercedes firması "yetersiz" bulunarak elenmişti. Mercedes, teknik şartnameye "otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini" istemiş, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu İBB'ye belirtmiş, ancak CHP'li İBB bu uyarıyı dikkate almamıştı.