İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı! Yolcular büyük panik yaşadı





"HEPİMİZ BİRDEN YERİMİZDEN FIRLADIK"

Otobüsteki yolculardan biri olan Hüseyin Yazıcı, "Zaten dumanı görünce anladık, hepimiz birden yerimizden fırladık. Arka kapı kendiliğinden kapandı, orta kapıya hücum ettik. Egzozun üzerine yağ damlamış, o da duman yapmış. En arka koltukta oturuyordum, duman ilk bize geldi, sonra bağırdık, herkes ayaklandı. Şoför geldi, arka kapıyı açtı. İnsanlar da tahliye edildi. Şükürler olsun iyiyiz'' dedi.