İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı! Yolcular büyük panik yaşadı

İBB'de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin iş başına geçmesiyle, toplu taşıma vatandaşlar için çileye dömüştü. Adrese teslim ihalelerin ardından otobüslerin arızalanması, yanması ve kazaya karışması neredeyse sıradan bir olaya dönüştü.
Olay, saat 09.00'da Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ hortumu patlayan 34 TN 2264 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede otobüsün içini kaplarken yangını fark eden yolcular şoförü uyardı. Aracı durduran İETT şoförü kapıları açtı ve yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangından dolayı trafikte uzun kuyruklar oluştu.