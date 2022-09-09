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Haberler Güncel Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi. Saatlerce yol yürüyen vatandaşlar CHP'li İBB'nin rezil belediyecilik yönetimine tepki gösterdi. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.

takvim.com.tr
AJANSLAR
09.09.2022 22:41 - Son Güncelleme: 10.09.2022 07:32
Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında arıza, yangın ve kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 4 metrobüs çarpıştı.



GALERİ DEVAM EDİYOR
Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

99 KİŞİ YARALANDI

METROBÜS KAZASI | VİDEO İZLE



Avcılar'daki kazada son açıklanan rakamlara göre 99 kişi yaralanmıştı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı. Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeye ulaştı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Metrobüs’te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri

Trafiğin durmasıyla birlikte vatandaşlar, kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi.

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