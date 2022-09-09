Metrobüs'te insan seli! Saatlerce yol yürüdüler: “İmamoğlu istifa” sesleri
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi. Saatlerce yol yürüyen vatandaşlar CHP'li İBB'nin rezil belediyecilik yönetimine tepki gösterdi. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.
09.09.2022 22:41 - Son Güncelleme: 10.09.2022 07:32
99 KİŞİ YARALANDI
Avcılar'daki kazada son açıklanan rakamlara göre 99 kişi yaralanmıştı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı.