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    • 19.03.2022 18:56
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    Kabataş - Bağcılar tramvay hattında elektrik arızası! Yolcular ray hattında yürüdü...

    Son dakika haberleri.. İstanbul'da çileye dönüşen toplu ulaşım çekilmez bir hal almaya başladı. Bağcılar tramvay hattında elektrik arızasu nedeniyle Seyitnizam ve Çapa tramvay durakları arasında seferler durdu. Yolcular duraklara yürüyerek ulaşmaya çalışırken duruma tepki gösterdi.

    Tramvay hattında elektrik arızası!

    Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu.

    Elektrik kesintisinden dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri arızanın giderilmesiyle için çalışma başlattı.

    "HERHALDE KALP HASTASI OLMAMIZ İÇİN YÜRÜMEMİZİ İSTİYORLAR"
    Tramvaydan inerek durağa yürüyen Cankurt Akkan, "Bir şey diyemiyorum. Herhalde kalp hastası olmamız için yürümemizi istiyorlar. Elektrik kesintisi varmış. 'Buradan Akşemsettin durağına kadar yürüyeceksiniz' dediler. 'Ya yürüyeceksin ya da belediye otobüsüne bineceksin' diyorlar. Tramvaydan duyuru öyle yapıldı. Biz Beyazıt'tan geliyoruz. Zeytinburnu'na gideceğiz" dedi.

    Cevizlibağ'dan yürüyerek tramvaya geldiğini söyleyen İlkay Bilir, "Sanırım elektrik kesintisi olmuş. Onunla ilgili bir anons yapıldı. Cevizlibağ'dan buraya kadar yürüdük. Galiba Çapa Durağına kadar da yürüyeceğiz. Cevizlibağ'dan metrobüsten indim, buraya kadar yürüdüm" diye konuştu.

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