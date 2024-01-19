İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde! 2023’ün en yoğunu: En yakın rakibine 120 uçuş fark attı

Ayrıca raporda Türkiye günlük ortalama 3 bin 026 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları günlük ortalama 1443 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.

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