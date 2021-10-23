İETT'de arıza bitmiyor! Yolda kalan otobüsü vatandaşlar itti

İstanbullunun kabusu haline gelen İETT otobüsleri yolda kalmaya devam ediyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan İETT otobüsleri son sönemde arıza haberleriyle gündemde...
Arızanın son adresi İstanbul Fatih oldu. Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.
VATANDAŞLAR İTTİ
Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.