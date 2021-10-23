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    • 24.10.2021 00:27
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    • 24.10.2021 00:34
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    İETT'de arıza bitmiyor! Yolda kalan otobüsü vatandaşlar itti

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan İETT otobüsleri her gün bir arıza olayıyla gündeme geliyor. Son olarak İstanbul Fatih'te arızalanan bir İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi. O anlar kameralara yansıdı.

    AA
    takvim.com.tr
    Vatandaş yine itti!

    İstanbullunun kabusu haline gelen İETT otobüsleri yolda kalmaya devam ediyor.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan İETT otobüsleri son sönemde arıza haberleriyle gündemde...

    Arızanın son adresi İstanbul Fatih oldu. Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

    VATANDAŞLAR İTTİ
    Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

        ÇEKİCİ KALDIRDI
        Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

        Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

        İBB OTOBÜS İTMEYİ YASAKLAMIŞTI
        CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklanmıştı.

        Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklanmıştı.

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