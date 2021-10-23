İETT'de arıza bitmiyor! Yolda kalan otobüsü vatandaşlar itti

ÇEKİCİ KALDIRDI

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

İBB OTOBÜS İTMEYİ YASAKLAMIŞTI

CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklanmıştı.

Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklanmıştı.