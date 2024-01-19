SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete yayımlandı.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de bazı illerin milli eğitim müdürlerinin atama kararları yer aldı.
Söz konusu kararda 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alınırken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 25 ilin yeni milli eğitim müdürünün görev yeri belirtildi.