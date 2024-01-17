İmamoğlu’ndan CHP’li Özgür Karabat’a İETT’yi batıran ihale kıyağı! Her ay 100 milyon TL zarar... İstanbul böyle ihanet görmedi

REZALETİ PERDELEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ Ulaşımdaki rezaleti perdelemek için "İETT'de arıza sayısı düştü" diyen İmamoğlu, "İETT'de yolcu sayımız artmış olmasına rağmen. İşte "arızalar yapıyor vs." tamam arıza yapıyor, arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun otobüsleri yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında, oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık biz aslında" açıklamasıyla ayan beyan yalan konuştu. Çökme noktasına gelen toplu ulaşımın ihaleleri ise Ekrem İmamoğlu eliyle adrese teslim bir biçimde CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildi.





AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı.



İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini söyleyen Türkyılmaz, bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini ifade etti.

Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.







Türkyılmaz, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN HİZMET TAKIR TUKUR YÜRÜYEN HİZMETE DÖNÜŞTÜ"

"İstanbul'da ulaşım denince akla ilk onun adı gelir. İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde; 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT.

Yanan, yolda kalan, uçan, yüzen otobüslerimiz ve metrobüslerimiz. Niye böyle oldu? Tıkır tıkır işleyen bir hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?

Bunun birçok sebebi var. Yalnız sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım. Nimeti kendinde olanların zahmeti kentine yani sana ödettirdiği algıdan değil acı bir gerçekten söz edeceğim.



"HER AY 100 MİLYON ZARARDASIN İSTANBUL"

CHP'li İBB yönetimi 5 yılda otobüslerin bakımı için parça parça olmak üzere yaklaşık 7 milyarlık ihale gerçekleştirdi. İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. Belediye olarak 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışırsınız. Elbette israf ve kamu malı hassasiyetiniz varsa.

CHP'li İBB yönetiminin maalesef böyle bir hassasiyeti olmamış. Siz bakmayın billboard'lara koca koca "İsrafı bitirdik" demelerine. İhale bedellerinde kırım oranları sebebiyle hesaplarımıza göre 1,5 milyar lira zarardasın İstanbul.

Her bir otobüsün aylık 42 bin liraya yapılan bakımı, Kocaeli ve Bursa maliyetlerine bakıldığında 12 bin liradan her ay tam 100 milyon zarardasın İstanbul.