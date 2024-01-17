İmamoğlu’ndan CHP’li Özgür Karabat’a İETT’yi batıran ihale kıyağı! Her ay 100 milyon TL zarar... İstanbul böyle ihanet görmedi

Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler ve yürümeyen merdivenler İstanbulluyu canından bezdirirken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kariyer planlaması uğruna İstanbul'ı adeta kaderine terk etti.
REZALETİ PERDELEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ
Ulaşımdaki rezaleti perdelemek için "İETT'de arıza sayısı düştü" diyen İmamoğlu, "İETT'de yolcu sayımız artmış olmasına rağmen. İşte "arızalar yapıyor vs." tamam arıza yapıyor, arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun otobüsleri yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında, oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık biz aslında" açıklamasıyla ayan beyan yalan konuştu.
Çökme noktasına gelen toplu ulaşımın ihaleleri ise Ekrem İmamoğlu eliyle adrese teslim bir biçimde CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildi.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı.
İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini söyleyen Türkyılmaz, bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini ifade etti.
Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.
Türkyılmaz, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"TIKIR TIKIR İŞLEYEN HİZMET TAKIR TUKUR YÜRÜYEN HİZMETE DÖNÜŞTÜ"
"İstanbul'da ulaşım denince akla ilk onun adı gelir. İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde; 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT.
Yanan, yolda kalan, uçan, yüzen otobüslerimiz ve metrobüslerimiz. Niye böyle oldu? Tıkır tıkır işleyen bir hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?
Bunun birçok sebebi var. Yalnız sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım. Nimeti kendinde olanların zahmeti kentine yani sana ödettirdiği algıdan değil acı bir gerçekten söz edeceğim.
"HER AY 100 MİLYON ZARARDASIN İSTANBUL"
CHP'li İBB yönetimi 5 yılda otobüslerin bakımı için parça parça olmak üzere yaklaşık 7 milyarlık ihale gerçekleştirdi. İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. Belediye olarak 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışırsınız. Elbette israf ve kamu malı hassasiyetiniz varsa.
CHP'li İBB yönetiminin maalesef böyle bir hassasiyeti olmamış. Siz bakmayın billboard'lara koca koca "İsrafı bitirdik" demelerine. İhale bedellerinde kırım oranları sebebiyle hesaplarımıza göre 1,5 milyar lira zarardasın İstanbul.
Her bir otobüsün aylık 42 bin liraya yapılan bakımı, Kocaeli ve Bursa maliyetlerine bakıldığında 12 bin liradan her ay tam 100 milyon zarardasın İstanbul.
İHALELER YANDAŞA AKTI!
'Otobüs alacak paramız yok' diyenler, sağda soldan borç isteyenler bu zarara sebebiyet vermeselerdi, İBB bugün öz kaynaklarıyla yüzlerce otobüs daha alabilecekti.
İBB'yi milyarlarca lira zarar sokan bu ihalelerin toplam bedeli olan 7 milyarın 5 milyarı kime gidiyor dersin? 2019 seçimlerinden sonra palazlanan bir firmaya.
CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya.
Dostlarını kırmak istemedikleri için ihalelerde fiyat kırmadılar.Peki milyarlarca liralık bakım ihalesine rağmen neden her gün onlarca otobüs yolda kalır, arızalanır? Hocanın tabiriyle 'Ciğer buradaysa CHP nerede? CHP buradaysa ciğer nerede?'"
İSTANBUL'UN KASASINDAN CEBİNİ DOLDURDU
Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'ın İstanbul'un kasasından nasıl cebini doldurduğunu sizler için derledik;
2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği ortaya çıktı.
İHALELERİN YÜZDE 30'U PAZARLIK USULÜ İLE VERİLDİ
Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.
İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.
2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.
2020-2022 ARASINDA KDV HARİÇ 1 MİLYAR 723 MİLYON 442 BİN 470 TL'LİK İHALE ALDI
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar şöyle konuştu;
Denetim Komisyonu olarak incelediğimiz yıllara baktığımızda 2022 yılını da kapsayacak şekilde yapılan otobüs alımı, otobüs bakım ve onarımı ihalelerinde Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye yönelik bir ihale yoğunluğu oluştuğunu tespit ettik.
2022 yılına kadar olan süre içerisinde söz konusu firmaya verilen ihaleler KDV hariç 1 milyar 723 milyon 442 bin 470 TL. KDV dahil edildiğinde bu fiyat 2 milyar TL'nin üstüne çıkıyor.
Bir de yine bu firmaya 2023 yılında yapılan otobüs alımı, otobüs bakım ve onarım ihaleleri var.
İETT tarafından açılan bu tür ihalelerin büyük çoğunluğunun yine bu firmaya yapıldığını görüyoruz. Bu durumun en vahim sonucunu ise İstanbullular yaşıyor.
Mercedes firması, Mercedes markalı araçlarının bakım ve onarım ihalelerine katılım için müracaat ettiğinde teknik şartnamenin hatalı hazırlandığını tespit ediyor ve teknik şartnameye 54 sayfalık bir yazıyla itiraz ediyor bu itirazında bu araçların bakımını bu şekilde yaparsanız araçlar yolda kalır, yanar, yolcu memnuniyetsizliği oluşur diyor.
Mercedes firmasının itirazları dikkate alınmadan ihale yapılıyor ve İhale yine Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasına veriliyor. Sonuç aynen itiraz dilekçesinde belirtilen şekilde gerçekleşiyor. Bir ay içerisinde ihale kapsamındaki 638 adet otobüsten 378 adedi arıza sebebiyle yolda kalıyor ve garaja çekiliyor.
Toplamda baktığımızda 2020 yılında 133 bin 381 adet, 2021 yılında 157 bin 902 adet, 2022 yılında ise 247 bin 549 adet otobüsün arıza yaptığı kayıtlara geçti. 2019-2022 yılları arasında ise toplamda 214 ulaşım aracın hizmet dışı kaldığı denetim komisyonumuza verilen resmi verilerle sabit"
2023 YILINDA 2 MİLYAR 617 MİLYON 306 BİN TL'LİK İHALE ALDI
Öte yandan yapılan araştırmada CHP'li Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2023 yılında 4 farklı ihale ile 2 milyar 617 milyon 306 bin 858,50 TL'lik ihale aldığı görüldü.
2023 yılındaki ihalelerle birlikte Karabat'ın ilişkli olduğu firma İBB yönetiminden 2020-2023 yılları arasında aldığı ihalelerle 4 milyar TL'nin üstünde kazanç elde etti.