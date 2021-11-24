Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2021 20:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 20:22
    ABONE OL

    İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza! İstasyonlar doldu taştı

    Son dakika haberleri.. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da çile bitmiyor. Yolda kalan İETT otobüslerinde sonra Metrolar da raylarda kalmaya başladı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

    İBB yine arıza verdi!

    İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri verdikleri arızalar ile gündeme gelirken bu kez arıza haberi ray hattından geldi.

    METRO ARIZALANDI
    Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

    DURAKLAR DOLDU TAŞTI
    Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.

    İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

    Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Beşiktaş - Ajax | CANLI
    Haberler Güncel İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza! İstasyonlar doldu taştı
        SON DAKİKA