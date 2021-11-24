İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza! İstasyonlar doldu taştı

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri verdikleri arızalar ile gündeme gelirken bu kez arıza haberi ray hattından geldi.
DURAKLAR DOLDU TAŞTI
Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.