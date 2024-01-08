Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil

SALDIRIDAN 1 HAFTA ÖNCE PROVOKATİF PAYLAŞIM Saldırıdan bir hafta önce X platformunda Zafer Partisi'ne yakınlığıyla bilinen "Muhalif Gençlik" isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.

SALDIRGANIN İLK VUKUKATI DEĞİL Adının Ömer Salgın olduğu öğrenilen saldırganın yaralama suçundan adli sicil kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın dün de Bursa'da bir kavgaya karıştığı öğrenildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, Galip Usta ve Bilal Erdem 'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi 'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar. Putları camiden çıkarın" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

HESABI YÖNETEN İSİM TUTUKLU Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden hesabın yöneticisi Ali Kağan Yıldırım, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma sonrası tutuklanmıştı.

Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrası açıklama yaptı. Saldırıyı lanetlediklerini belirten Çelik, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.