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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 23:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 23:31

▶️ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fatih Camii saldırısı açıklaması!

İstanbul'da Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda cami imamı Galip Usta ve bir kişi yaralandı. Olaya ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında "Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor.

Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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