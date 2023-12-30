REZİL PAYLAŞIMLAR Maçın iptali sonrası meseleyi farklı bir boyuta çekmek isteyen bazı provokatörler dini değerleri hedef alan paylaşımlar yaptı.

TFF GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA: BAZI AKSAKLIKLAR NEDENİYLE ERTELENDİ Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü çirkinliklerine alet eden sosyal medya provokatörleri yaptıkları paylaşımlarda Kabe'yi yakma tehditleri savurdu.

İşte o skandallardan bazıları şu şekilde:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.