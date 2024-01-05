Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... "Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!"

CHP'li isimler iddiayı yalanlasa da Murat bilgilerin doğru olduğunu savunarak CHP içindeki krizin sürdüğünü söyledi.
"Gökhan Bey, kamu görevi gereği aldığım ve kaynağıma güvendiğim için bu bilgileri kamuoyu ile paylaştım. Öncelikle ben MYK'da veya PM'de böyle bir görüşme olmuş demedim. Dün akşam Genel Merkezinizde, Özgür Özel'in; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştım. O halde biraz daha detaylandırayım… Bu görüşmenin öncesinde; Dün akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e gelip saat 19.30-21.00 saatleri arasında Özgür Özel ile görüşmedi mi? Özgür Çelik de; önceki paylaşımında detaylarını paylaştığım talepleri Genel Merkeze iletti… Özgür Özel, Özgür Çelik ile görüşmesinin ardından; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile görüşme yapmadı mı? Elimde çok daha fazla detay var. Gerektiğinde onları da paylaşabilirim. Balıkesir/ Edremit konusuna hiç girmiyorum. Bence 'kuyruklu yalan' demek yerine bu bilgilerin nasıl bize kadar ulaştığını araştırın…"
İSTANBUL LİSTELERİNDEN KRİZ TIRMANDI
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arsıdaki kavga lansman krizine de dönüştü. Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu.
SADECE İMAMOĞLU AÇIKLANACAK
Ancak Özgür Özel, İmamoğlu'nun "aday dayatmasına" karşı çıktı. Bu nedenle bugün yapılacak toplantıda, sadece İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklanacak.
"EKREM BEY'iN NOTERİ DEĞİLİZ"
Öte yandan Yeni Şafak'ta yer alan bilgiye göre Özel "Biz Ekrem Bey'in noteri değiliz. Partiyi yönetmesine her yeri belirlemesine izin veremem" dedi.
MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İmamoğlu İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'ta Murat Ongun'u aday yapmak istiyor.
O liste şu şekilde:
1. BÖLGE
Kadıköy: Hakan Şişik
Maltepe: Onursal Adıgüzel
Ataşehir: Battal İlgezdi
Kartal: Gökhan Yüksel
Adalar: Demir Alparslan
Beykoz: Akif Hamzaçebi
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Ümraniye: Nurcan Atalay
Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Pendik: Tarık Balyalı
Tuzla: Bülent Akköse
Şile: Sacit Terzi
2. BÖLGE
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Murat Ongun
Beyoğlu: Netleşmedi
Esenler: Netleşmedi
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı
Kağıthane: Necla Kaçan
Sarıyer: Doğan Subaşı
Sultangazi: Oktay Öndeş
Şişli: Emrah Şahan
Zeytinburnu: Metin Doğan
3. BÖLGE
Arnavutköy: Netleşmedi
Avcılar: Ali Rıza Değirmenci
Bağcılar: Netleşmedi
Bahçelievler: Temel Polat
Bakırköy: Ertan Yıldız
Başakşehir: Hayrettin Özbakır
Beylikdüzü: Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Melih Yıldız
Esenyurt: Ali Gökmen
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİNİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.
İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olan Özgür Özel ise zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak çıkış aramaya çalıştı.
İkili arasındaki gerilim Özgür Özel'in İBB'ye ziyaret gerçekleştirdiği gün kameralara yansıdı.
Özel basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.
Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarına da yansıdı. İki isim birlikte yaptıkları ziyaretlerden birbirlerini ezecek pozlar paylaştı.