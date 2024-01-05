Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... "Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!"

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" KORKUSU Bu tartışmaların gölgesinde CHP , 'büyükşehirleri kaybedeceğiz ' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kolları sıvarken bir yandan belediye başkanlıklarına kendilerine yakın isimleri getirmek için çabalıyor.

İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu 'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkanı konumuna düştü.

İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDAKİ ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI

Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.

İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.

KRİZE KILIF BULDULAR

Gerilimin ardından 250'ye yakın adayın dün gerçekleştirilen PM'nin ardından açıklanması da iptal oldu. İptale ilişkin ise Yargıtay'ın, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşülmesi kılıf oldu.

PERDE ARKASINDA TELEFONDA YAŞANAN KAVGA VAR

Ancak krizin arka planında Özel-İmamoğlu kavgası yatıyor. İmamoğlu'nun kendi listesini direttiği ve bu sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi. İddiaya göre Özgür Özel telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dedi Ekrem İmamoğlu ise telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattı.

İddiayı gündeme getiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat şunları söyledi: