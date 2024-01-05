Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi

Her fırsatta parti içine İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.

KILIÇDAROĞLU İLE KRİZ SÜRÜYOR İmamoğlu-Özel krizi partiyi karıştırırken bir gerilimde "intikam" ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanıyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLAR KATILDI KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI

CHP yandaşı Altan Sancar yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı düzenleniyor. Lansmana CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vekiller, PM ve MYK üyeleri, davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki eski genel başkanlar katılıyor." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Ankara ve İstanbul'da ofis açan eski CHP Genel Başkanı, Antalya ve İzmir'de de ofis açma hazırlıkları yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşulanlar arasında... Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu.

Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.