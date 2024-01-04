AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Can Atalay ve Süper Kupa’da yaşananlar ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

CAN ATALAY KARARI

Biliyorsunuz ki yüksek yargı organları arasında alt üst ilişkisi yoktur. Sonuç milletvekilliği dokunulmazlığı söz konusu ve bunun istisnaları var. Bütün bunları açıklığa kavuşturmak için yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var. Hukukçu arkadaşlar dile getiriyor çelişkili ifadeler var diye. Asıl mesele yeni bir anayasa yapmak ve bunun üzerine konuşmak. Cumhurbaşkanımız bunu açıkça ifade etti bu iki yargı organı arasındaki krizde hakem pozisyonundayım dedi. Tabi yüksek yargı organları arasında bir çelişki olması hoş değil. Bunun giderilmesi lazım.

SÜPER KUPA FİNALİ

Hepimiz maçı izlemek için hazırlık yapıyorduk. Sonra bilgi geldi. Tabi ne oluyor neden oluyor diye baktık. Burada olanlar bir protokole bağlanmış. Burada bir planlama hayatı yapılmış. İstiklal Marşını Türk Bayrağını ve Atatürk tişörtleri kabul edilmedi dendi. Oysa ki protokolde Türk bayrağı ve İstiklal marşı belirtilmiş. Biz bi anda hedefmiş gibi gösterildik. Vatandaşlarımız Atatürk ile ilgili, bayrağımız ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiler elbette.

Ayrıntılar geliyor...