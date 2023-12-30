Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelendi? İşte Riyad’da yaşananların perde arkası

OTELDE KRİTİK TOPLANTI Otelde yapılan toplantıya katılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç son görüşmenin ardından hızlı adımlarla ayrıldı ve araçlarına binerek konakladıkları otellerine gitti.

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

İŞTE YAYINLANAN BİLDİRİ Türkiye Futbol Federasyonu , Galatasaray ve Fenerbahçe uzun süren görüşmelerin ardından ortak bir bildiriyle Turkcell Süper Kupa 'nın ertelendiğini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

DÜNYA BUNU KONUŞTU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesi tüm dünyada büyük yankı buldu. İngiliz basınından Mirror, "Suudi Arabistan makamları; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü onurlandırma isteğini reddettiği için Süper Kupa finali iptal edildi" ifadelerini kullanırken, Fransız L'Equipe gazetesi "Riyad'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası son dakikada iptal edildi" başlığını verdi. İtalyan sitesi Calciomercato da derbinin ertelenmesine geniş yer ayırdı.





ÖMER ÇELİK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.