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Filistin'e destek yürüyüşünden döndüğü sırada provokatörlerin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını A Haber'e anlattı

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu. Yürüyüş sonrası provokatörler alçak bir saldırı gerçekleştirdi. Destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Skandal olay büyük tepkilere neden olurken, Aydemir yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 01:37 Güncelleme 02 Ocak 2024, 01:39
Filistin’e destek yürüyüşünden döndüğü sırada provokatörlerin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Saldırıya uğrayan Aydemir yaşadıklarını A Haber'e anlattı!




Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.



Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.



"BURNUMDAN, AĞZIMDAN KAN GELDİ"
Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.



"KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI AÇTI DİYE 'ARAP SEVİCİSİ' DEMİŞ"
Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."



TUTUKLANDI
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlı tutuklandı.



YAŞADIKLARINI A HABER'E ANLATTI
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Saldırıya uğrayan Aydemir yaşadıklarını A Haber'e anlattı!

İşte o açıklamalar:

Oradan parasını verdim 80 TL'ye gittim bayrak aldım. Şehitler bizim şehidimiz Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar. Biz bu mitinge gitmeyelim mi? Şehitlerimiz için veya oradaki mağdur olan perişan olan kardeşlerimiz için gitmeyelim mi? Biz bir sorumluluk hissetmeyelim mi?



"NE YAPTIYSAM ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM"
Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı. Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim askerliğimi Doğu'da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım.

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