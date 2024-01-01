Lağım çukuru Ekşi Sözlük’ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam’a ve Müslümanlara ağır hakaret

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!

Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı.

Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

SÖZLÜK YÖNETİCİ BAŞAK PURUTU SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN YAZARI HEDEF ALDI

Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, konuyu gündeme getiren yazarın entrylerinin silinmesi için, "Kamuoyu oluşturmak niyetiyle de olsa kendisine gönderilen çocuk istismarına ilişkin görsellerin linklerini entrylerinde paylaşması suç." dedi.

Purut'un yaptığı açıklamalar skandalı örtbas çabası olarak yorumlandı.