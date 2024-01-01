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Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaret

Her türlü sapkınlığın yaşandığı, yıllardır İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla ve pedofili skandallarıyla haber olan, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük yeni bir rezilliğe daha imza attı. Lağım çukuru, Ege A., isimli kişinin üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attığı provokasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alan lağım çukuru Ekşi Sözlük, İslam’ı ve Müslümanları ağır hakaretlerle hedef aldı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 23:16 Güncelleme 01 Ocak 2024, 23:55
Lağım çukuru Ekşi Sözlük’ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam’a ve Müslümanlara ağır hakaret

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.

Filistine destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı

YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI
Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.



KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.

CHP yandaşı Fatih Altaylı provokatöre arka çıktı!



SALDIRGAN TUTUKLANDI
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.



LAĞIM ÇUKURU EKŞİ SÖZLÜKTEN ALGI OPERASYONU
Yaşanan skandal büyük tepkilere neden olurken her türlü sapkınlığın adresi haline gelen Ekşi Sözlük algı operasyonuna soyundu.

Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu!

Pedofili skandallarıyla meşhur olan Ekşi Sözlük, Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alarak saldırıyı meşrulaştırmaya çalışırken, provokasyonu büyütme girişiminde bulundu.



İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET
Öte yandan bununla yetinmeyen lağım çukuru Ekşi Sözlük'te İslam'a ve Müslümanlara aşağılık sözlerle hakaret yağdırılarak, dindar kişilere tehditler savurulduğu görüldü.

İşte o skandal paylaşımlardan bazıları:



1) "Yakın zamanda yumruk değil başka şeyler de yedireceğiz size..."



2) "Alayınızı silker atarız balkondan..."



3) "Elleri dert göremesin sahip olduğu t.... kimsede yok"



4) "Sabah sabah yobaz sesi duymamıza neden olmuş..."



5) "Zorla günde en az beş kez hoparlörle arapça bağırma dinletilmektedirler...."


6) "Burası Müslüman ülke değil..."



7) "Kendisini kınıyorum insan bi haber verir..."

EKŞİ SÖZLÜKTE PEDOFİLİ REZİLLİĞİ
Bu bağlamda Ekşi Sözlük'ün skandallarını bir kez daha hatırlayım. Bilineceği üzere son olarak pedofili rezilliği patlak vermişti. Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşi Sözlük platformunda pedofili bir şahısın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti.

BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı.

İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!
Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı.

Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

SÖZLÜK YÖNETİCİ BAŞAK PURUTU SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN YAZARI HEDEF ALDI
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, konuyu gündeme getiren yazarın entrylerinin silinmesi için, "Kamuoyu oluşturmak niyetiyle de olsa kendisine gönderilen çocuk istismarına ilişkin görsellerin linklerini entrylerinde paylaşması suç." dedi.

Purut'un yaptığı açıklamalar skandalı örtbas çabası olarak yorumlandı.

"SUSTURMAK YERİNE AKSİYON ALSAYDINIZ..."
Hesabı engellenen "Görko" isimli kullanıcı ise, "Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmam. Hesabımı yasakladınız, isterseniz kapatabilirsiniz de. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi <3" yazılı="" fotoğrafı="" almayacaktım.=""> sözleriyle Purut'a tepki gösterdi.

EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.

Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

İşte o skandallar;

Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu



Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda



Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı

Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.



PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

"Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.

Başörtülü kadınlar hedef alındı.

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