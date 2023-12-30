Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri ile sadece büyük şaire vefa borcunu ödemekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıktıklarını belirterek, "Ödüllendirilen her başarının daha büyük başarıların müjdecisi olacağının inancıyla hüner sahibini takdir ve taltif etmeye çalışıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde, Necip Fazıl Kısakürek'in manevi mirasını yaşatma amacıyla verdikleri ödüllerin 10'uncusunda üstadın hatırasına sahip çıkıldığı için herkese teşekkür etti.

Erdoğan, bu yıl Kısakürek'in vefatının 40'ıncı yıl dönümü olduğunu, büyük şair, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ettiğini söyledi.

Kaleme aldığı eserleriyle zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle ömrü boyunca sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla merhum Kısakürek'in mümtaz bir şahsiyet olduğunu belirten Erdoğan, "Necip Fazıl 'Büyük Doğu Davası' için fikir çilesi çeken, şiirden nesire, tiyatrodan hikayeye, romandan denemeye, edebiyatın her alanında eserler veren velut, yiğit, yürekli bir münevverdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu vesileyle iki ay önce ebediyete yolcu ettikleri üstadın emaneti Mehmet Kısakürek'i de burada rahmetle andığını dile getirerek, Mehmet Kısakürek ile son olarak haziran ayında yine burada düzenlenen "40 Yıl, 40 Eser" etkinliğinde bir araya geldiklerini belirtti.