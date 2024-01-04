SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu zamanda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve işbilmez ekibi tarafından yönetilen İstanbul'da arızalanan, yanan ve servis dışı kalan toplu ulaşım araçları alışıldık manzara haline geldi. 5 senedir ardı arkası kesilmeyen sorunlarla mücadele edilmezken var olan düzeni de bozan İBB, vatandaşa bir yerden bir yere gitmeyi de büyük zorluk haline getirdi. Buna son örnek ise Beşyol Metrobüs Durağı'ndan geldi. Sözde yenilenen üst geçidin ayağı, metrobüs yoluna yapıldı. Tepkilerin büyümesiyle İBB'den gelen açıklamada durumun normal işleyişe göre olduğu aktarılırken projenin bitiş tarihi ise verilmedi. İBB'nin akılalmaz projesini Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş yerinde görüntüledi. İşte detaylar...

Ebru Bektaş Ebru Bektaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 20:54 Güncelleme 04 Ocak 2024, 21:28
Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi

2019 yılında CHP'nin yönetimine giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ardı arkası kesilmeyen sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor.Okula veya işe gitmek için vakitlerinin büyük bir bölümünü yollarda geçiren İstanbullular şimdi de metrobüs hattındaki skandalla yüzleşmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışması bölgeyi adeta felç etti.

İBB'nin projeleri İstanbulluyu bitirdi! takvim.com.tr yerinde görüntüledi

BUNU YAPSA YAPSA İBB YAPARDI
Beşyol Metrobüs Durağı'nda yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın, metrobüs yoluna yapılmasıyla İstanbullu neye uğradığını şaşırdı.

ŞERİT AZALTILDI TRAFİK ARTTI
Metrobüs yolunun tam ortasına dikilen köprü ayağı Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs geçişlerini D-100 karayoluna aktardı. Bununla birlikte 3 şeritli D-100 Karayolu 2 şeride düşerek trafik sorununu beraberinde getirdi.

ASANSÖRÜN DÜĞMESİ BİLE SÖKÜLDÜ
'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' yazılı reklam tabelalarıyla donatan İBB, alandaki engelli vatandaşlara yönelik tüm araçları kaldırdı. Üst geçitteki düğmesi sökülmüş asansör kapatılırken engelli rampası da kaldırıldı. Sonuç olarak 2 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında Beşyol Metrobüs Durağı'nı engelli vatandaşların kullanması imkansız hale geldi.

2023 YILINDAN BERİ TAMAMLANAMADI
Öte yandan vatandaşlar bölgedeki çalışmaların asla tamamlanmadığını hatta sahada hiçbir zaman İBB ekiplerini göremediklerini söyledi. Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş'ta haber çekimi esnasında alanda hiçbir ekibin olmadığını gözler önüne serdi.Var olan üst geçidin, hemen karşısına konulan yarım kalmış yeni üst geçit İBB ekipleri tarafından tamamlanmayı bekliyor.

İBB BİTİŞ TARİHİ VERMEDİ
Akılalmaz projenin sosyal medyada yayılmasıyla İBB tarafından açıklama geldi. "Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak." ifadelerini kullanan İBB, 2 aydır tamamlanmayı bekleyen projenin bitiş tarihi hakkında bilgi vermedi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi
Son dakika: Kasım Süleymani’yi anma töreni kana bulanmıştı! İran’daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Geri sayım! Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul ve Ankara adayı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA