Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi

ŞERİT AZALTILDI TRAFİK ARTTI
Metrobüs yolunun tam ortasına dikilen köprü ayağı Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs geçişlerini D-100 karayoluna aktardı. Bununla birlikte 3 şeritli D-100 Karayolu 2 şeride düşerek trafik sorununu beraberinde getirdi.
ASANSÖRÜN DÜĞMESİ BİLE SÖKÜLDÜ
'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' yazılı reklam tabelalarıyla donatan İBB, alandaki engelli vatandaşlara yönelik tüm araçları kaldırdı. Üst geçitteki düğmesi sökülmüş asansör kapatılırken engelli rampası da kaldırıldı. Sonuç olarak 2 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında Beşyol Metrobüs Durağı'nı engelli vatandaşların kullanması imkansız hale geldi.
2023 YILINDAN BERİ TAMAMLANAMADI
Öte yandan vatandaşlar bölgedeki çalışmaların asla tamamlanmadığını hatta sahada hiçbir zaman İBB ekiplerini göremediklerini söyledi. Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş'ta haber çekimi esnasında alanda hiçbir ekibin olmadığını gözler önüne serdi.Var olan üst geçidin, hemen karşısına konulan yarım kalmış yeni üst geçit İBB ekipleri tarafından tamamlanmayı bekliyor.
İBB BİTİŞ TARİHİ VERMEDİ
Akılalmaz projenin sosyal medyada yayılmasıyla İBB tarafından açıklama geldi. "Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak." ifadelerini kullanan İBB, 2 aydır tamamlanmayı bekleyen projenin bitiş tarihi hakkında bilgi vermedi.