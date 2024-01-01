İP’in ucu iyice kaçtı! Samsun’da İYİ Parti’den istifa eden 11 kişi AK Parti’ye geçti

Zan, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim. İyi Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum.

Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, İyi Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle…herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Eski Milli futbolcu Gökhan Zan, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olmuş ancak Meclis'e girememişti. Öte yandan Takvim.com.tr İyi Parti'deki kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti. İBRAHİM ÖZKAN İTİRAF ETTİ

Son olarak disipline sevk edilen ve daha sonra partiden istifa eden İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisis yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." ifadeleriyle hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran isim olduğunu itiraf etti.

AKŞENER SERT ÇIKTI: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM

Gelişmeler üzerine konuşan Meral Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Akşener şunları söyledi: "Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. ANKARA'DAKİ PAZARLIKLAR

Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ: KORKAKLAR

Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı açıktan hedef alan Akşener savaşı körükleyerek "Korkaklar" diye yüklendi.