DEM'İN KAPISINA GİDEN CHP'YE SERT SÖZLER: HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?

İYİ Parti'den ret alınca PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM'in kapısına giden Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, "Devletin, milletin varlığı için ölümü göze almış bir kurmay iradedir Mustafa Kemal Atatürk. Devlete kem gözle bakmış herkesin gözünü oymuş biridir. Vatanını bölmeye kastetmiş her alçaklığın karşısına dikilebilmiştir. Şimdi ben sizin bana sorduğunuz bu soruyu defalarca sordum. Ya şöyle düşünmez misiniz acaba, Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, CHP'nin başında olsaydı devletine böyle parmak sallayan, devletin içerisinde otonom bölgeler hayali kuran, iki bayraklı iki dilli iki başkentli bir memleket hayal edenlerin aparatı olmak için dünyanın bütün uluslararası organizasyonlarının elinde maşa olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir organizasyonla Atatürk oturup konuşur muydu? Hiç utanmıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi. Atatürk'ün devletin milletin hasımlarıyla oturup müzakere edebileceğini mi söylüyorsunuz yani bize? Bu tür gayretler, normalleştirme hevesleri falan bunlar lüzumsuz. DEM Parti, HEDEP devamlı alfabenin değişik kombinasyonlarıyla karşımıza bir şekilde çıkıyorlar. Her şey değişiyor, isimlerin tonlaması, kısaltması, uzatması her şey değişiyor ama teröre karşı mesafesizlikleri değişmiyor. Her zaman terörseviciler. Her zaman bölücülere saygılılar. Her zaman terör örgünün kurucusunu, bir alçağın ismini utanmadan memleket kurmuş bir Meclis'te saygıyla anamazsın. Eğer anılırsa, devlet kuran partinin ilk ve en çok kızan parti olmak mecburiyeti vardır. CHP'deki arkadaşların şöyle demek mecburiyeti vardır. Yahu siz kimsiniz, siz bu devleti ne kadar zorlukla kurduğumuzu bilmiyor musunuz deme mecburiyeti vardır. Bunları demeyip, sanki her şey normalmiş gibi güle oynaya meşru bir siyasal aktörle konuşuyormuş gibi davranmaları CHP açısından eski dönemle yeni dönem arasında hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu gösteriyor bize. Ha Hasan keldir. Ha kel Hasan'dır. Farketmiyor yani. Nihayetinde CHP devlet kurmuş bir partidir. Ama bilinsin ki memleketin Cumhuriyetçilik ve Atatürkçülük hassasiyeti, CHP'nin bugünkü heveslerinden çok daha büyüktür. Kürtlerle kardeşliğimiz de HDP'nin şımarıklığını yener" ifadelerini kullandı.