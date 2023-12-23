İbrahim Özkan Muharrem Erkek’in Çanakkele Belediye Başkan adaylığını CHP’den önce nasıl biliyor? Deşifre olunca İYİ Partili Oktay Vural’a vurdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alınan yenilginin ardından önce CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 'nun koltuk kaybetmesine neden oldu.

HERKES BİLİYOR İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İbrahim Özkan , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu operasyonuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in 28 Mayıs 2023'ün hemen ardından yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemesinin ardından başladı. İYİ Parti içindeki CHP ile iş birliğini destekleyenlerin hepsini kendi lehine kullanmayı başardı parti içinde resmen kaosa neden oldu.

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İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor." diyerek adeta CHP'li İBB Başkanı adına parti içinde çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden Özkan, "Burada herhangi bir yetki durumu ve pazarlık durumu yok." ifadeleriyle kendini aklamaya çalıştı.

ÖZKAN İMAMOĞLU'NUN 2028 PLANLARI İÇİN ÇALIŞTIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI

İmamoğlu'nun 2028 planları için çalıştığını adeta ağzından kaçıran Özkan, "Burada ilkesel bir duruş gösteriyorum. Büyük fotoğrafa bakıyor. İstanbul ve Ankara'nın alınması 2028'in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından." ifadelerini kullandı.

Ankara'da da benzer bir sürecin devam ettiğini belirten Özkan, "Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." dedi.

YETKİ VERİLMEDİ BEN GÖRÜŞTÜM

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, TV100 yayınında, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişti.