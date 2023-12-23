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İbrahim Özkan Muharrem Erkek'in Çanakkele Belediye Başkan adaylığını CHP'den önce nasıl biliyor? Deşifre olunca İYİ Partili Oktay Vural'a vurdu

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde "müstakil" kararı almasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti içini mikser gibi karıştırmıştı. Son olarak İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itirf etmiş yapılan operasyonu gözler önüne sermişti. Özkan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Muharrem Erkek'in Çanakkale Belediye Başkan adaylığını önceden bildiği ileri sürülen Özkan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden?" sözlerine dikkat çeken bir yanıt verdi. Deşifre olan Özkan, İYİ Partili Oktay Vural'a "Oğlun ABB'de çalışmaya devam edecek mi?" diye sordu.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 13:58 Güncelleme 23 Aralık 2023, 14:09
İbrahim Özkan Muharrem Erkek’in Çanakkele Belediye Başkan adaylığını CHP’den önce nasıl biliyor? Deşifre olunca İYİ Partili Oktay Vural’a vurdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alınan yenilginin ardından önce CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kaybetmesine neden oldu.

Şimdi de yerel seçimlere ittifaksız gireceğini açıklayan Akşener'i itibarsızlaştırma operasyonu çekiyor.

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Ekrem İmamoğlu operasyonuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs 2023'ün hemen ardından yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemesinin ardından başladı. İYİ Parti içindeki CHP ile iş birliğini destekleyenlerin hepsini kendi lehine kullanmayı başardı parti içinde resmen kaosa neden oldu.

HERKES BİLİYOR
İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İbrahim Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor." diyerek adeta CHP'li İBB Başkanı adına parti içinde çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden Özkan, "Burada herhangi bir yetki durumu ve pazarlık durumu yok." ifadeleriyle kendini aklamaya çalıştı.

ÖZKAN İMAMOĞLU'NUN 2028 PLANLARI İÇİN ÇALIŞTIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI
İmamoğlu'nun 2028 planları için çalıştığını adeta ağzından kaçıran Özkan, "Burada ilkesel bir duruş gösteriyorum. Büyük fotoğrafa bakıyor. İstanbul ve Ankara'nın alınması 2028'in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından." ifadelerini kullandı.

Ankara'da da benzer bir sürecin devam ettiğini belirten Özkan, "Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." dedi.

YETKİ VERİLMEDİ BEN GÖRÜŞTÜM
İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, TV100 yayınında, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişti.

ÖZKAN İLE İLGİLİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ İDDİASI: İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMELERİ HALİNDE MAKAM VE UNVAN SÖZÜ VERİLDİ

Yaşananların ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili Aday Adayı olan Funda Dilara Arıkan, İbrahim Özkan ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Arıkan, İbrahim Özkan'ın CHP'li Muharrem Erkek'in Çanakkale Belediye Başkan adaylığını önceden bildiğini öne sürdü.

Özkan'a CHP cephesinden bir teklif gittiğini de iddia eden Arıkan, "Adaylığı dün akşam açıklandı ama ne hikmetse İbrahim Özkan çok önceden Muharrem Erkek'in aday olacağını biliyordu. Hatta Çanakkale meclis üyemizi Muharrem Erkek ile dilediği zaman görüştürecek ilişkisi, yakınlığı ve mesaisi vardı ki meclis üyelerimizin İYİ Parti'den istifa etmeleri halinde Chp belediyesinden bir kısım makam ve unvanların sözünü verebildi." dedi.

"ARKA KAPI DİPLOMATI, BAŞKAN ADAYINI CHP PARTİ MECLİSİNDEN ÇOK ÖNCE KESİN ÖĞRENMİŞ"

Arıkan'ın İbrahim Özkan'a yönelik ifadeleri ise İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural tarafından paylaşıldı.

Vural yaptığı paylaşıma, "İlginç... CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş. İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul "arka kapı diplomatı" aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti. Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..." notunu düştü.

"OĞLUNUZ ANKARA BB ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?"

Vural'ın paylaşıma bu kez de İbrahim Özkan'dan yanıt gecikmedi.

Özkan, Oktay Vural'a oğlunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam edip etmeyeceğini sordu.

Özkan, "Sn. Vural ben komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim. Paylaştığım gibi talep meclis üyenizden geldi. Bu konulara gitmek istemesem de siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi? İYİ partide pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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