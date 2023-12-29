Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak’tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.