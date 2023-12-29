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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimizi ve İsrail’in soykırımına uğrayan Gazzeliler için bir video mesaj yayınladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Berat Albayrak, “Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30’da Mehmetçiklerimizin ve Gazze’deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 21:50 Güncelleme 29 Aralık 2023, 12:29
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak’tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim

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Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 kahraman askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı! Terör örgütü PKKya bombardıman

PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Terörün her türlüsüne lanet eden binlerce kişi sokağa döküldü.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulundu.

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı!

Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"

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