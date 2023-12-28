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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 21:31 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 22:10

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı! "Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimizi ve İsrail’in soykırımına uğrayan Gazzeliler için bir video mesaj yayınladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Berat Albayrak, “Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30’da Mehmetçiklerimizin ve Gazze’deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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