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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 13:11

Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş! Eski bakan Berat Albayrak’da oradaydı

Son dakika haberi! Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı. Öte yandan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’da yürüyüşe katıldı.

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