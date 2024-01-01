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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 08:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 08:35

Şehitler ve Gazze için on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüyor

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak. Tarihi yürüyüşle ilgili eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimizi ve İsrail’in soykırımına uğrayan Gazzeliler için bir video mesaj yayınlamıştı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30’da Mehmetçiklerimizin ve Gazze’deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü’ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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