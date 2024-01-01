PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 20:54

Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma! 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı

Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 12 askerimizin ismini okuyarak "şehadet yoklaması" yaptı.

TÜGVA BAŞKANI ŞEHADET YOKLAMASI YAPTI

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında oldukça anlamlı bir "yoklama" yaptı. Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. ABDULKADİR İYEM, Burada mı? AHMET ARSLAN - CEBRAİL DÜNDAR - SEMİH YILMAZ - KEMAL ASLAN - ENİS BUDAK - RAMAZAN GÜNAY - MEHMET SERİNKAN - ÇAĞATAY ERENOĞLU - YASİN KARACA – EMRE TAŞKIN - İSMAİL YAZICI. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.

İbrahim Beşinci'nin konuşmasının ardından, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan alanda yaptığı konuşmada, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz." dedi.

Yürüyüş programı, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, MEMURSEN Başkanı Ali Yalçın ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'un konuşmalarıyla tamamlandı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP yandaşı Fatih Altaylı Gazze'ye destek yürüyüşünden dönen vatandaşı yumruklayan provokatöre arka çıktı!
01.01.2024Pazartesi
6 Şubat depreminin yıl dönümüne yaklaşırken korkutan uyarı!
01.01.2024Pazartesi
İZLE | Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı
01.01.2024Pazartesi
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Araç takip cihazının kullanımına başlandı
01.01.2024Pazartesi
Yerel seçim süreci başlıyor! İşte detaylar
01.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
O Ses Türkiye’ye damga vuran anlar! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! 00:13
Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu!
01.01.2024Pazartesi
Petek Dinçöz’ün oğlunu gören şaştı kaldı: Ne ara bu kadar büyüdü 00:32
Petek Dinçöz’ün oğlunu gören şaştı kaldı
01.01.2024Pazartesi
Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma! 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı 01:43
Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma
01.01.2024Pazartesi
İZLE | Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı 03:04
Provokatörlerden yumruklu saldırı
01.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA