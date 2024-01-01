Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma! 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı

TÜGVA BAŞKANI ŞEHADET YOKLAMASI YAPTI

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında oldukça anlamlı bir "yoklama" yaptı. Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. ABDULKADİR İYEM, Burada mı? AHMET ARSLAN - CEBRAİL DÜNDAR - SEMİH YILMAZ - KEMAL ASLAN - ENİS BUDAK - RAMAZAN GÜNAY - MEHMET SERİNKAN - ÇAĞATAY ERENOĞLU - YASİN KARACA – EMRE TAŞKIN - İSMAİL YAZICI. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.

İbrahim Beşinci'nin konuşmasının ardından, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan alanda yaptığı konuşmada, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz." dedi.

Yürüyüş programı, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, MEMURSEN Başkanı Ali Yalçın ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'un konuşmalarıyla tamamlandı.