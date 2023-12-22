Yerli ve milli medyaya saldıran Misvak Caps'e RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin haddini bildirdi! Sosyal medyadaki "akçeli operasyon" ağı kim?

Milli güvenlikten taviz vermediğini, terör propagandasına asla müsaade etmediğini bildirip, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı net tavrını ortaya koyan, kadın ve çocuk istismarına geçit vermediğini sürekli açıklayan, milli ve manevi değerlerimizi gözetip LGBT gibi sapkın yapılarla mücadele ettiğini her fırsatta kamuoyuna deklare eden RTÜK 'ü hedefine koyan Misvak Caps isimli trol hesaba Şahin şöyle cevap verdi:

"Millî ve manevi değerlerimizi koruma adına yaptığımız mücadeleyi sergilerken bir tek destek mesajınızı göremeyen biri olarak eleştirileri bu kadar kolay yapmanıza şaşırıyorum.

Sadece eleştirmek için bakmak yerine RTÜK olarak neler yaptığımızı, hangi kararlı mücadeleyi verdiğimizi görebilseydiniz, kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu haksız ithamda bulunmazdınız.

Bu haksız eleştiri içeren mesajınızı kabul etmiyorum ve size iade ediyorum."