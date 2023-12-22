Yerli ve milli medyaya saldıran Misvak Caps'e RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin haddini bildirdi! Sosyal medyadaki "akçeli operasyon" ağı kim?

Sosyal medyada birtakım trol hesapların arkasına gizlenip, FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin propagandasını yapanların yarattığı güvenlik sorununa şimdi de para karşılığı operasyon çeken sosyal medya hesapları sıkıntısı eklendi.
Sosyal medyada birtakım trol hesapların arkasına gizlenip, FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin propagandasını yapanların yarattığı güvenlik sorununa şimdi de para karşılığı operasyon çeken sosyal medya hesapları sıkıntısı eklendi.
Milli güvenlikten taviz vermediğini, terör propagandasına asla müsaade etmediğini bildirip, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı net tavrını ortaya koyan, kadın ve çocuk istismarına geçit vermediğini sürekli açıklayan, milli ve manevi değerlerimizi gözetip LGBT gibi sapkın yapılarla mücadele ettiğini her fırsatta kamuoyuna deklare eden RTÜK'ü hedefine koyan Misvak Caps isimli trol hesaba Şahin şöyle cevap verdi:
"Millî ve manevi değerlerimizi koruma adına yaptığımız mücadeleyi sergilerken bir tek destek mesajınızı göremeyen biri olarak eleştirileri bu kadar kolay yapmanıza şaşırıyorum.
Sadece eleştirmek için bakmak yerine RTÜK olarak neler yaptığımızı, hangi kararlı mücadeleyi verdiğimizi görebilseydiniz, kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu haksız ithamda bulunmazdınız.
Bu haksız eleştiri içeren mesajınızı kabul etmiyorum ve size iade ediyorum."
SOSYAL MEDYADAN AKÇELİ OPERASYONLAR
Geçtiğimiz aylarda LGBT propagandası yaptıkları için Netflix, Disney +, Amazon Prime, Mubi ve Blu TV gibi platformlara üst sınırdan para cezası yaptırımı uygulayan RTÜK'ü LGBT propagandasına göz yummakla suçlayan Misvak Caps hesabının kimler tarafından yönetildiği de merak ediliyor. Sosyal medyayı silah olarak kullanıp birtakım "akçeli operasyonlar" yapan bu trollerle ilgili iddialar ise ciddi.
PARA KARŞILIĞI TETİKÇİLİK
Yayıncılık ilkeleri hiçe sayılarak, telif endişesi gütmeden, özgün içerik üreticilerinin videolarını istedikleri gibi kullanan ve bunlara da kendi logolarını basıp kendi ürünleriymiş satan hesapların "emek hırsızlığı" üzerinden ahlak dersi vermeye kalkışmaları ise dikkat çekici. İddialara göre farklı odaklar 10 bin lira gibi ücret karşılığı bu tür hesaplara tweetler attırıyor, tamamen para karşılığı "tetikçilik" yaptırılıyor. Yerli ve milli medyayı hedef gösterdiği paylaşımlarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de sert tepki gösterdiği Misvak Caps'in de yargının radarına girdiği iddia ediliyor.
RTÜK TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE SAPKIN LGBT'YE GEÇİT VERMEDİ
İşte trol hesapla sosyal medyadan algı operasyonu yapmaya kanka misvakcap'ın iddialarının aksine RTÜK'ün terör örgütü PKK, FETÖ ve toplumu ve aileyi hedef alan sapkın LGBT'ye karşı aldığı kararlardan bazıları:
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I ÖVENE CEZA
CHP'nin 'mangırladığı' TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmıştı. Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ'ın kanalı TELE 1'e RTÜK cezayı kesmişti. RTÜK TELE 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmişti.
RTÜK'TEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN ÖVÜLDÜĞÜ HALK TV'YE CEZA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın övüldüğü Halk TV'ye para cezası vermişti. Yayında HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası vermişti.
RTÜK SAPKIN LGBT TERÖRÜNE KARŞI HALKIN YANINDA YER ALMIŞTI
Toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen LGBT sapkınlığına bir kez daha 'dur' denilirken RTÜK protestolara destek vermişti. RTÜK toplantısında, 18 Eylül'de İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılacak mitinginin tanıtım videosunun 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.
RTÜK'TEN FLAŞ KARARLAR! NETFLİX, SPOTİFY, HABERTÜRK, HALK TV VE TELE1...
Radyo Televizyon Üst Kurulu, milli manevi değerleri ve yayıncılık ilkeleri hedef alan bazı platformlar ve kanallara yaptırım uygulamıştı.
DİJİTAL PLATFORMALARA UYARI
RTÜK aile yapısını bozan dijital platformanları da yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınladığı dizilerle uyuşturucu ve LGBT gibi sapkınlıkları gençlerin zihnine aşılayan Netflix herkesin büyük tepkisini çekerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olaya tepki göstermişti. Şahin, Netflix Türkiye tarafından yapılan "Aşk 101" isimli diziyle ilgili olarak çıkan haberlerin ardından, "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ahlaksızlığa geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
FETÖ PROPAGANDASINA GEÇİT YOK
2018 yılında FETÖ propagandası yapan filmlerle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül'ün dini değerleri aşağıladığı Vezir Parmağı filmini yayınladığı için Star TV'ye RTÜK tarafından 400 bin TL ceza kesilmişti.