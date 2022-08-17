RTÜK'ten flaş kararlar! Netflix, Spotify, Habertürk, Halk TV ve Tele1...

Çizgi filme "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix'in yapımı "Ailece İzlenebilecek Diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren Üst Kurul, çocukların müstehcen ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden sahnelerde yer almasının da Yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden Netflix'e idari yaptırım uygulandı.

SPOTIFY DA GÜNDEMDEYDİ

RTÜK, son toplantısında müzik platformu Spotfy içerisinde yer alan milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ terör örgünün propagandasını yapan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerini de gündemine aldı.

RTÜK, bahse konu yayınlar ve podcastlerle Spotify'ın, Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri .. kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz." ve "Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz.'' hükümlerine aykırı hareket ettiğini tespit ederek, kuruluşun anılan içerikleri temizlemesine karar verdi.