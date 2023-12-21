İslam'ı ve Müslümanları hedef almıştı! RTÜK FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" dizisini incelemeye aldı

Geçtiğimiz günlerde Amerikan tilkisi Fox'ta yayına giren 'Kızıl Goncalar' isimli dizi büyük tepkilere neden olmuştu. Söz konusu dizide mukaddesatımız hedef alınarak, İslam dinine karşı kirli algı operasyonu yürütülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Amerikan tilkisi Fox'ta yayına giren 'Kızıl Goncalar' isimli dizi büyük tepkilere neden olmuştu. Söz konusu dizide mukaddesatımız hedef alınarak, İslam dinine karşı kirli algı operasyonu yürütülmüştü.
ŞİKAYET YAĞDI
Skandal sonrası izleyiciler RTÜK'e şikayet yağmurunda bulundu. İslam dinini hedef alan 'Kızıl Goncalar' isimli dizinin kaldırılmasını istedi.
RTÜK İNCELEMEYE ALDI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.
RTÜK: TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.
SADECE SIRADAN BİR DİZİ Mİ?
Tüm tartışmalar ve gelişmeler gölgesinde İslam'ı ve Müslümanları hedef alan 'Kızıl Goncalar' isimli dizi sadece bir dizinden mi ibaret? Abese İrca isimli bir X kullanıcısının yaptığı analiz dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcısı analizinde şu ifadeleri kullandı:
Gelin birlikte FOX TV'de yayınlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" isimli Müslüman ve muhafazakarlara yönelik FETÖ algı operasyonunu inceleyelim. Türk televizyonlarında son yıllarda gördüğüm en net algı oluşturma çalışması bu dizide gerçekleşiyor. Peki bu operasyonu bize kim çekiyor? Dizinin senaristi Necati Şahin, yapımcısı Faruk Turgut ve oyuncusu Hamdi Alkan kimdir? Dizi nerelerde çekiliyor ve hangi sinema teknikleri kullanılarak, hangi çirkin mesajlar veriliyor hep birlikte bakalım.
Dizinin senaristi 2013 yılında çekilen "Selam" isimli Fethullahçı propaganda sinema filminin de senaristi olan Necati Şahin.
Bu sıradan bir film değil, üç farklı kıtada ve dört farklı ülkede (Türkiye, Afganistan, Senegal ve Bosna-Hersek) çekilen ilk ve tek Türk filmi. Yurt dışına öğretmenlik için giden FETÖ'cülerin hayatını anlatan devasa bütçeli bir duygusal propaganda projesi. FETÖ'nün tarihini ve yapısını en ince detaylarına kadar bilmeden yazılabilecek bir senaryo değil.
Zaten terör örgütünün, bu kadar önemsediği ve milyon dolarlar yatırdığı projenin senaryosunu örgütü tanımayan dışarıdan birisine emanet etmesi de mantıken mümkün değil. İşte Kızıl Goncalar dizisinin senaryosu bu kişi tarafından kaleme alınmış.
Bu FETÖ filminin, bir de "Selam Bahara Yolculuk" isminde devam filmi var. O filmin yönetmeni olan Hamdi Alkan, "Kızıl Goncalar" dizisinde de oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.
Bu devam filminin senaristi, FETÖ soruşturmasından kaçıp İngiltere'ye yerleşen bir kaçak. Bu saydığım üç isim yakın arkadaş.
Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut da sosyal medyada Cevheri Güven, Emre Uslu gibi kaşarlanmış FETÖ'cüleri takip eden, beğenen, paylaşan bir isim.
Şimdi bu FETÖ filmlerinin senarist ve yönetmenini yanına almış, ABD kanalı FOX TV'de "Müslümanların ne kadar iğrenç hayatlar yaşadığını" anlatıyor Türk milletine.
Dizinin senaryosunda iki taraf var. Atatürkçüler ve dindar Müslümanlar. Atatürkçüler tertemiz insanlar, bir takım ailevi problemler yaşasalar da dizideki iyi ve ahlaklı tarafı temsil ettikleri, izleyicinin sürekli gözüne sokuluyor. Müslümanlar ise yobaz, anlayışsız, kanunları ihlal eden, sahtekarlık yapan, sürekli şiddet uygulayan tipler. Senaryo tamamen bu denklem üzerine kurulmuş ve finalde Müslüman kadınlar kurtulmak için Atatürkçü ailenin evine hizmetçi olarak gidiyor. Dizinin başrolü Özcan Deniz'in fonuna sürekli olarak Atatürk resmini düşürüyorlar. Yani bilimi, kanunları ve aydınlığı savunan ana karakterimiz, ilhamını ve gücünü Atatürkçülükten alıyor. Bu algı tekniğini CHP'nin de sık sık kullandığını görmüşsünüzdür. Verdikleri her fotoğrafta Atatürk'ü fon yaparlar. İşte dizide Özcan Deniz, ahlaksızlık yapan Müslümanlarla Atatürk'ü arkasına alarak mücadele ediyor. Peki "sapık ve yobaz olarak tasvir edilen Müslümanların" arkasına hangi resimleri düşürmüşler? Haydi bir de ona bakalım.
Bu halka içine alınmış olanlar da Müslümanlar. Kırmızı halka içindeki karakter, Atatürkçü doktordan sahte bir sağlık raporu düzenlemesini istiyor. Ahlaklı doktorumuz karşı çıkınca da derin bağlantılarını kullanıp kanunlara karşı gelerek hastasına başka yolla sahte rapor alıyor. Mavi halka içindeki Müslüman ise sattığı böreklerde tereyağı sahtekarlığı yapıyor. İşte onları da bu fonla kodlamışlar. Daha bitmedi bakın Müslümanlar daha neler yapıyor neler...
Bu aşağıda fonunda Kabe olan Müslüman, dizinin en leş karakteri. Üzerinden yobazlık akıyor. Bedavacı, tahammülsüz, cahil, bilim düşmanı, eşini dövüyor ve ikinci bölüm fragmanında gösterildiğine göre bazı Hristiyan tarikatlarında papazların yaptığı gibi karısına kendisini kırbaçlatan bir sapık. Arkasında Atatürk olan ahlaklı doktorla, arkasında Kabe olan sapkın manyağı! anlatıyorlar bize. İşte sinemada buna kodlama deniyor. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Müslüman kadınların karakterini de anlatmış bize FOX TV, FETÖ'nün kaleminden. Devam ediyorum...
Kuran kursunun kadın hafızlık hocası, platonik aşkı dışardan geçerken kız çocukları cama koşup bakınca birden çıldırıp çocukları tokatlıyor. Dahası abdestini bozmama cezası veriyor hepsine. Hem de bu dengesizliğine, dini alet ediyor. Platonik aşkına bakan çocukları altlarına işeseler de, günah içinde Kuran okumaya devam etmekle, yani "dinle" cezalandırıyor. İşte FOX TV'nin, yani kendi sunumlarıyla Atatürkçülerin, Müslüman kadınına bakışı bu. Türkiye'ye böyle bir Müslüman kadın modelini anlatıyorlar.
Sonuçta bu bir dizi diyenler, bir kurmacayı bu kadar büyütmeye gerek yok diyenler olabilir. Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut aksini savunuyor. Dizinin gerçekçi bir dizi olduğunu , yani ahlaklı Atatürkçülerle yobaz, hırsız, sapkın Müslümanların! mücadele ettiği bu hikayedeki karakterlerin, gerçek hayatı anlattığını söylemiş verdiği röportajda.
Ben size işin doğrusunu anlatayım. Atatürkçü kesimin gerçek hikayesini televizyonda yayınlarsanız bu ülkede ortalık karışır. Bu senaryo Atatürkçü kesimin Müslümanlar hakkında barda, meyhanede yaptığı dedikoduların, FETÖ tarafından bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş, daha fazlası değil. Bu Müslümanlara yönelik açık bir karalama ve tahrik etme çabası, sabır sorgulama denemesi. Peki bu senaryoda kimler hedefe konmuş durumda? Dizinin nerede çekildiğine bakarak onu da anlayabiliyoruz. Fatih'teki Müslümanlar anlatılıyor dizide.
Zaten dizinin nasıl bir algı çalışması olduğu, sosyal medyada insanların verdiği tepkilerden de anlaşılıyor. Tarikatlar ve Atatürk tartışmasını tam da istedikleri yerden başlatmışlar. Diziyi bahane ederek Müslümanlara, muhafazakar topluma, kutsal değerlerimize çok sinsi bir saldırı başlatılmış. Buna izin verilemez, izin verilirse uzun vadede çok ciddi sonuçları olur. Pek çok kişi de o sonuçların altında kalır.