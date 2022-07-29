Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.07.2022 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2022 16:57
    ABONE OL

    Netflix'in son LGBT sapkınlığı skandalı! Çocuk filminde eşcinsel sahneler koydular öpüştürdüler

    Toplumun değerlerini alaşağı etmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için kültürel emperyalizmi sonuna kadar kullanan Netflix yeni bir skandala daha imza attı. Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Netflix'in her gün yeni bir skandalı çıkıyor. Son olarak Jurassic World Kretase Kampı isimli çocuk dizisine eşcinsel sahne koyan Netflix, seyircilerden oldukça tepki topladı. 5. sezonunda 7+ etiketi ile yayınlanan bölümlerindeki sahneleri görenler, şaşkına döndü.

    Netflix Türkiye çocuk filmlerinde skandal!

    Netflix ile Hollywood'un eşcinsellik propagandası bütün dünya tarafından kaygı ile izleniyor. Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettirne film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.

    ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
    Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

    ÇOCUKLARIN ÖPÜŞMESİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR
    Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

        TEPKİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
        Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.

        Netflix, konuya dair henüz bir açıklama yapmazken, Jurassic World Kretase Kampı 5. sezonu ile sosyal medyada da yankı uyandırdı.

        TEPKİLERİN ARDINDAN 'LİGHTYEAR' FİLMİ BİR ÇOK ÜLKEDEN KALDIRILDI
        İçinde eşcinsel karakter barından "Lightyear" isimli çocukları hedef alan animasyon filmi, Türkiye'de yasaklandı. Daha önce 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime gireceği ilan edilen filmle ilgili yapılan şikayetlerden birine CİMER'den gönderilen yanıt sosyal medyada paylaşıldı.
            Başkan Erdoğan Hakan Hilmi Füzun’un cenaze töreninde
            Haberler Güncel Netflix'in son LGBT sapkınlığı skandalı! Çocuk filminde eşcinsel sahneler koydular öpüştürdüler
                SON DAKİKA