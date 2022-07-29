Netflix'in son LGBT sapkınlığı skandalı! Çocuk filminde eşcinsel sahneler koydular öpüştürdüler

ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI

Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.