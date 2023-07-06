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    • Güncel
    • 06.07.2023 15:38
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    • 06.07.2023 15:50
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    RTÜK hesabı kesti! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla TELE 1'e ceza!

    CHP'nin 'mangırladığı' TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ'ın kanalı TELE 1'e RTÜK cezayı kesti. RTÜK TELE 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    TELE 1’e ceza!

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'a ve TELE 1'e bir şok daha!

    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geçtiğimiz haftalarda bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını savunarak teröristbaşını 'filozof' diyerek güzelledi.

    PKK elebaşını öven Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

    MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ tutuklandı.

        RTÜK'TEN TELE 1'E CEZA
        RTÜK Merdan Yanardağ'ın PKK elebaşı bebek katili Öcalan'ı övmesi sebebiyle TELE 1'e ceza kesti. RTÜK'ten yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, "canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren" sözleri üzerine RTÜK'ün harekete geçtiği belirtildi.

        Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında, izleme raporunun ayrıntılarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, Yanardağ'ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum" şeklindeki sözlerinin, düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğu ifade edildi.

        Yanardağ'ın, yakalanıp yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını "siyasi mahkum" ilan ederek, Türk yargısının güvenirliğini zedelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi.

        RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi. Yanardağ'ın 'normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi."

        7 GÜN YAYIN DURDURMA VE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI
        Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri"ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

        TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
        Öte yandan CHP ve HDP ile FETÖ'cülerin arka çıktığı Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğu itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kararın Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiği savunuldu.

        İTİRAZ REDDEDİLDİ
        Bebek katilini övdüğü için tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tutukluluğa itiraz etti.

        İtirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

        Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.

        CHP HDP FETÖ MERDAN YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKIYOR!
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve firari FETÖ'cüler Merdan Yanardağ'a sahip çıkıyor! PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ'ın tutuklanmasını basın özgürlüğüne müdahale olduğunu iddia eden CHP'liler ve FETÖ'cüler tutukunun kararını veren hakimi de hedef gösterdi.
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        HDP binasına PKK operasyonu
        Haberler Güncel RTÜK hesabı kesti! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla TELE 1'e ceza!
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