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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 06.07.2022 15:58
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    • 06.07.2022 16:20
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    RTÜK'ten terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın övüldüğü Halk TV'ye ceza!

    Son dakika haberleri... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın övüldüğü Halk TV'ye para cezası verdi. Yayında HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı. Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

    takvim.com.tr
    Teröristi övenlere ceza!

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

    CHP'nin kanalı Halk TV'de geçtiğimiz hafta HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan için övgü dolu sözler kullandı.

    HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki "Ne görüşülür kapılar açılırsa Sayın Öcalan nasıl bir mesaj verir. Hep birlikte göreceğiz bunu" ifadelerini kullandı.

    KİMSE İTİRAZ ETMEDİ
    Bu duruma programın moderatörlerinden Şirin Payzın, Emin Çapa ve diğer katılımcı Barış Terkoğlu ise tek kelime etmedi.

    RTÜK CEZAYI KESTİ
    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi.

    PARA CEZASI VE 3 KEZ PROGRAM DURDURMA YAPTIRIMI
    Yayında Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

    Kurul, Halk TV'ye, "Kayda Geçsin" isimli programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen, tekrar söz konusu beyanları ekrana getirdiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verdi.

    BİR CEZA DA TELE1'E
    Ayrıca Kuruldan, "18 Dakika" adlı programda, moderatör Merdan Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" sorusu, Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar attığı gerekçesiyle Tele1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı.

    RTÜK BAŞKANINDAN HALK TV'NİN PATRONUNA YANIT: GEREĞİ ZATEN YAPILACAKTIR.
    Öte yandan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu Twitter üzerinden algı içerili bir paylaşım yaptı.

        Mahiroğlu'nun "RTÜK kendini aştı,ceza verdiği yayına yine ceza vermek için toplanıyor. Amaç; gözdağı vermek,seçimlerden önce korku iklimi yaymak.Dilini yutan yutsun,gözünü kör eden etsin,biz onlardan olmayacağız,hele konu ülkemizse. Doğruları söylemek için kimseden izin almayacağız." açıklamasına yanıt RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.

        Şahin, "Müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlarsanız elbette bir yaptırımı olacaktır. Konuyu çarpıtarak, halkı yanıltarak sözde mağduriyet üreten nezaketsiz tutumunuzu vicdanlara sevk ediyorum. İhlallerinize ise hukuk çerçevesinde gereği zaten yapılacaktır." ifadeleriyle yanıt verdi.

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        Haberler Güncel RTÜK'ten terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın övüldüğü Halk TV'ye ceza!
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