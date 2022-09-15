Son dakika: LGBT ahlaksızlığına geçit yok! RTÜK'ten televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına kamu spotu

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçtiğimiz günlerde yapılan toplantısında, 18 Eylül'de İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılacak mitinginin tanıtım videosunun 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Konuya ilişkin Radyo Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan söz konusu kamu spotunun "kamu yararına yönelik spot film olarak" nitelendirildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre "kamu yararına yönelik spot film olarak" ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının , kabulüne önerilmesine bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.
EMPERYAL SAPKINLAR HER TÜRLÜ YOLU DENİYOR
Küresel sapkınlık projesi olan LGBT çocukların dünyasına girmek için türlü türlü yol deniyor. Son olarak 10 yaşındaki "trans çocuk" Noella McMaher'ın, New York Moda Haftası'nda podyuma çıkması ABD'deki çürümenin boyutlarını tekrar gün yüzüne çıkardı. 10 yaşında podyumda yürütülerek istismar edilen Noella McMaher basın tarafından, "en genç trans model" olarak kamuoyuna tanıtıldı.
Öte yandan LGBT'ye desteğini açıkça gösteren ABD yönetimi de üst düzey yönetim noktalarına sapkın isimleri atamaya devam ediyor.
RTÜK, daha evvelde küresel sapkınlık projesi LGBT'nin yayın ayağı Netflix'in yayınladığı sapkınlıkları incelemiş,