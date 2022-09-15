Son dakika: LGBT ahlaksızlığına geçit yok! RTÜK'ten televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına kamu spotu





Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan söz konusu kamu spotunun "kamu yararına yönelik spot film olarak" nitelendirildiğine dikkat çekildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre "kamu yararına yönelik spot film olarak" ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının , kabulüne önerilmesine bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.