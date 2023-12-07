İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan tehdit gibi açıklama: Sıra bende!

"BU KONUŞMALARI YAPAN AKŞENER'Dİ"

Dikbayır, "İhraç edilmemin sebebi basında partimi yıpratmamdı. Merkez Disiplin Kurulu'nun ve Genel Başkan'ın iddiaları bu yöndeydi. Basında partimi yıpratmışım. Bir diğer iddia maalesef taciz iddiasıydı. Bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istemeleri... Bu iddiaların asılsız mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta benim partiyi basının önünde yıldırmış olmam. Ben partimi basının önünde hiç konuşmadım. Basının önünde bu konuşmaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım." dedi.

Kendisine iftira atıldığını ve bunların boşa çıktığını savunan Dikbayır, "Sorma sırası bende. Hani ben Genel Başkan'ın ve ailesinin, özel kaleminin banka hesaplarını inceletmiştim? Niye beni bundan ihraca sevk etmediniz? Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım? Neden beni bunlardan dolayı disipline sevk etmediniz, başka uydurma iftiralardan disipline sevk ettiniz?" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına daha önce başvuru yaptığını söyleyen Dibayır, "Şimdi yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve yalancı şahitlikte bulunan kişileri de şikayet edeceğim. Sonuna kadar da götüreceğim." diyerek İYİ Parti'yi hedef aldı.