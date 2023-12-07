SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan tehdit gibi açıklama: Sıra bende!

Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 5 Aralık'ta İYİ Parti'den ihraç edildi. İhraç ediliği gün takvim.com.tr'ye konuşan ve perşembe günü açıklama yapacağını belirten Ümit Dikbayır beklenen açıklamayı yaptı. "Sıra bende" diyerek İYİ Parti'ye yüklenen Ümit Dikbayır, "Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması... Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim." dedi. Dikbayır, Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'yı hedef alarak, "Evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak. Dava açsınlar ki ben de karşılığını vereyim." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:25 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:50
İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan tehdit gibi açıklama: Sıra bende!

İYİ Parti'de genel seçimlerin ardından patlak veren krizler artık kamuoyu önünde yaşanıyor.

KAOSUN ARDINDAN ÜMİT DİKBAYIR İHRAÇ EDİLDİ
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkileri olduğu ve bir kadını taciz ettiğine dair iddiala sonrası partiden ihraç edildi.

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin olarak partiden ihracına karar verdi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU BUGÜNÜ İŞARET ETTİ
Dikbayır yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Daha sonra takvim.com.tr'ye açıklama yapan Dikbayır, 7 Aralık Perşembe gününü işaret ederek Meclis'te basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayırdan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler

BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI
Bugün işaret ettiği açıklamayı yapan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hem İYİ Parti'ye hem de Meral Akşener ile birlikte Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'ya yüklendi.

"BU KONUŞMALARI YAPAN AKŞENER'Dİ"
Dikbayır, "İhraç edilmemin sebebi basında partimi yıpratmamdı. Merkez Disiplin Kurulu'nun ve Genel Başkan'ın iddiaları bu yöndeydi. Basında partimi yıpratmışım. Bir diğer iddia maalesef taciz iddiasıydı. Bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istemeleri... Bu iddiaların asılsız mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta benim partiyi basının önünde yıldırmış olmam. Ben partimi basının önünde hiç konuşmadım. Basının önünde bu konuşmaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım." dedi.

Kendisine iftira atıldığını ve bunların boşa çıktığını savunan Dikbayır, "Sorma sırası bende. Hani ben Genel Başkan'ın ve ailesinin, özel kaleminin banka hesaplarını inceletmiştim? Niye beni bundan ihraca sevk etmediniz? Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım? Neden beni bunlardan dolayı disipline sevk etmediniz, başka uydurma iftiralardan disipline sevk ettiniz?" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına daha önce başvuru yaptığını söyleyen Dibayır, "Şimdi yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve yalancı şahitlikte bulunan kişileri de şikayet edeceğim. Sonuna kadar da götüreceğim." diyerek İYİ Parti'yi hedef aldı.

BUNLAR MİLLETİN HAKKINI NASIL SAVUNACAK
İYİ Parti'nin etkisi isimleri Koray Aydın Musavat Dervişoğlu ve Cihan Paçacı'nın ismini veren Dikbayır, "Bu partinin büyükleri benim haklı olduğumu bilmelerine rağmen savunamadılar milletin hakkını nasıl savunacaklar" dedi.

ESMA BEKAR VE SAKALLIYA TEHDİT GİBİ SÖZLER: DAVA AÇIN DA KARŞILIĞINI VEREYİM
Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'yı hedef alan Dikabyır, "Evi camdan olanlar başkasının evini taşlamayacak. Tekrar söylüyorum evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak. Dava açsınlar ki ben de karşılığını vereyim." dedi.

DİKBAYIR NE BİLİYOR?
Dikbayır'ın "Evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak" ifadeleri bir ifşa mı yapacak sorusunu akıllara getirdi.

TAKVİM.COM.TR ESMA BEKAR DOSYASINI AÇMIŞTI
Öte yandan Takvim.com.tr görüntülerde yer alan ve Ümit Dikbayır'in işaret ettiği Esma Bekar'ın dosyasını açmıştı.

Bekar ile ilgili çarpıcı gerçekler için görsele tıklayınız;

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın işaret ettiği Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar kim? Şoke eden FETÖ detayı

NELER YAŞANMIŞTI?
Akşener'in hesapları incelediği iddia edilen ve iddiaların araştırılması için dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.

İYİ Partide iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayırdan Akşenere rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı

Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.

İYİ Partide kirli çamaşırlar ortaya saçıldı! Ümit Dikbayırdan Fatih Akşener itirafı: İYİ Parti poşetlerinde 7-8 torba para dağıttı

ÜMİT DİKBAYIR İFŞA ETTİ: FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ VE ÖZEL KALEM ESMA BEKAR!
Dikbayır daha sonra katıldığı bir canlı yayında Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.

Şu ifadeleri kullandı;

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"

"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"

İYİ Partide pislikler ayyuka çıktı! Ümit Dikbayırdan haraca bağlanan iş adamları itirafı | Genel başkanlık katında yasak aşk skandalı

GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI
Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.



"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.

AKŞENER'DEN DİKBAYIR'DA SERT SÖZLER: EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Dikbayır'a sert sözlerle yanıt verdi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayırın flaş iddiaları sonrası Meral Akşeneri bekleyen tehlike! 132 milyon TL için Yargıtay devreye girebilir


"Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" diyen Akşener, "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulunarak Dikbayır'a yüklendi.

Ekrem İmamoğlunun eli İyi Partide: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor
İYİ Partide akçeli işler için yeni skandal! Akşenerden GİK toplantısında iddiaları araştıralım diyen yardımcısı Arzu Önşene ağır sözlerle tehdit

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Çözülemeyecek hiçbir sorun yok
7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın...
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yerel seçim açıklaması! İşte Cumhur İttifakı’nın ortak aday çıkaracağı büyükşehirler
SON DAKİKA