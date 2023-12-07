İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır’dan tehdit gibi açıklama: Sıra bende!

"BU KONUŞMALARI YAPAN AKŞENER'Dİ"
Dikbayır, "İhraç edilmemin sebebi basında partimi yıpratmamdı. Merkez Disiplin Kurulu'nun ve Genel Başkan'ın iddiaları bu yöndeydi. Basında partimi yıpratmışım. Bir diğer iddia maalesef taciz iddiasıydı. Bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istemeleri... Bu iddiaların asılsız mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta benim partiyi basının önünde yıldırmış olmam. Ben partimi basının önünde hiç konuşmadım. Basının önünde bu konuşmaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım." dedi.
Kendisine iftira atıldığını ve bunların boşa çıktığını savunan Dikbayır, "Sorma sırası bende. Hani ben Genel Başkan'ın ve ailesinin, özel kaleminin banka hesaplarını inceletmiştim? Niye beni bundan ihraca sevk etmediniz? Hani ben belediyelerle ticari iş yapmıştım? Neden beni bunlardan dolayı disipline sevk etmediniz, başka uydurma iftiralardan disipline sevk ettiniz?" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına daha önce başvuru yaptığını söyleyen Dibayır, "Şimdi yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı yalan beyandan ve yalancı şahitlikte bulunan kişileri de şikayet edeceğim. Sonuna kadar da götüreceğim." diyerek İYİ Parti'yi hedef aldı.
BUNLAR MİLLETİN HAKKINI NASIL SAVUNACAK
İYİ Parti'nin etkisi isimleri Koray Aydın Musavat Dervişoğlu ve Cihan Paçacı'nın ismini veren Dikbayır, "Bu partinin büyükleri benim haklı olduğumu bilmelerine rağmen savunamadılar milletin hakkını nasıl savunacaklar" dedi.
ESMA BEKAR VE SAKALLIYA TEHDİT GİBİ SÖZLER: DAVA AÇIN DA KARŞILIĞINI VEREYİM
Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'yı hedef alan Dikabyır, "Evi camdan olanlar başkasının evini taşlamayacak. Tekrar söylüyorum evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak. Dava açsınlar ki ben de karşılığını vereyim." dedi.
DİKBAYIR NE BİLİYOR?
Dikbayır'ın "Evi camdan olanlar başkasının evine taş atmayacak" ifadeleri bir ifşa mı yapacak sorusunu akıllara getirdi.
TAKVİM.COM.TR ESMA BEKAR DOSYASINI AÇMIŞTI
Öte yandan Takvim.com.tr görüntülerde yer alan ve Ümit Dikbayır'in işaret ettiği Esma Bekar'ın dosyasını açmıştı.
Bekar ile ilgili çarpıcı gerçekler için görsele tıklayınız;
NELER YAŞANMIŞTI?
Akşener'in hesapları incelediği iddia edilen ve iddiaların araştırılması için dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.
Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.
ÜMİT DİKBAYIR İFŞA ETTİ: FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ VE ÖZEL KALEM ESMA BEKAR!
Dikbayır daha sonra katıldığı bir canlı yayında Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.
Şu ifadeleri kullandı;
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"
"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"
GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI
Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.
AKŞENER'DEN DİKBAYIR'DA SERT SÖZLER: EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Dikbayır'a sert sözlerle yanıt verdi.