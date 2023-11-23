Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHP’den ilk tepki geldi

İŞTE GİZLİ PROTOKOL Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı Türkiye, söz konusu gizli protokolde neler olduğunu merak ederken Ümit Özdağ'dan gündeme bomba gibi düşecek yeni bir hamle geldi. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin imzasının bulunduğu protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi'ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak. Temel İlkeler 1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. 4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. 5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. 6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır

Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü AKP hükümeti döneminde tamamen tahrip edilen devlet düzen ve kurumlarının, yeniden düzenlenmesinde aşağıdaki görev bölümü kapsamında işbirliği yapılacaktır. Bu kapsamda; 1. İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç Bakanlık, 2. Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisine tahsis edilecektir. 3. Zafer Partisine tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ile birlikte karar alınacaktır.

4. Zafer Partisince deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir. İş bu protokol dört ana başlık ve iki sayfadan oluşmaktadır. İki nüsha olarak düzenlenmiş ve her sayfası ıslak imzalı olarak onaylanmıştır. Özdağ paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz.