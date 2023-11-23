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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHP'den ilk tepki geldi

Türkiye, CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan gizli protokolde neler olduğunu merak ederken Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşecek yeni bir hamle geldi. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin imzasının bulunduğu protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi’ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak. Özdağ'ın gizli protokolü ifşa etmesine CHP'den ilk tepki geldi. CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, "Bu protokolün bizim için hiçbir anlamı yok. Özdağ başka bir siyaset üretemediği için bunu yayınladı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:56 Güncelleme 23 Kasım 2023, 12:26
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHP’den ilk tepki geldi

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçen Özgür Özel'in, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokol hakkındaki çıkışı dikkat çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolden vuran Özel, "Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi'' şeklinde konuşmuştu.

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Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz. Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi"

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ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: GÜYA HABERİ YOKMUŞ HEPİNİZ BİLİYORDUNUZ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptı gizli protokolü eleştiren Özgür Özel'e yanıt Ümit Özdağ'dan gelmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP kurultayı öncesi ve sonrasında Zafer Partisi'ne saldıran, Zafer Partisi yüzünden HDP seçmenini küstürdük diyen ve kendisini affettirmek için HDP ile yazılı, şeffaf seçim protokolü yapacaklarını açıklayan, bölücüler ile Kürtçe opera izlemeye giden Özgür Özel 2. Tur seçimler öncesinde Isparta'da Zafer Partisi il başkanının elini havaya kaldırıp, Zafer Partisi desteği ile kazanıyoruz diye bağırıyor. Güya Protokoldan haberi yokmuş. Hepiniz biliyordunuz."

İŞTE GİZLİ PROTOKOL

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı

Türkiye, söz konusu gizli protokolde neler olduğunu merak ederken Ümit Özdağ'dan gündeme bomba gibi düşecek yeni bir hamle geldi.

Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin imzasının bulunduğu protokolü sosyal medya hesabından paylaştı.

Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi'ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır

Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü

AKP hükümeti döneminde tamamen tahrip edilen devlet düzen ve kurumlarının, yeniden düzenlenmesinde aşağıdaki görev bölümü kapsamında işbirliği yapılacaktır.

Bu kapsamda; 1. İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere toplam üç Bakanlık,

2. Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisine tahsis edilecektir.

3. Zafer Partisine tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ile birlikte karar alınacaktır.

4. Zafer Partisince deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.

İş bu protokol dört ana başlık ve iki sayfadan oluşmaktadır. İki nüsha olarak düzenlenmiş ve her sayfası ıslak imzalı olarak onaylanmıştır.

Özdağ paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz. Ocak 2023'de TBMM'de yaptığım Basın toplantısında; 1)Saray artıkları ve FETÖ'cüleri uzaklaştırmayı, 2) Terörle mücadele etmeyi, 3)13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamayı kabul etmeniz durumunda Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği ve benzeri hiçbir makam ve mevki istemeden DESTEK olma önerisine cevap bile vermediniz. 14 Mayıs'ta seçimlerini millet ittifakı olarak kaybettikten sonra ancak 20 Mayıs'ta Zafer Partisi'ni DESTEK için aradınız, 2. Tur için destek istediniz.

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Biz Ocak 2023'de TBMM'de açıkladığımız destek şartlarını tekrarladık, Kabul etttiniz. Ancak bu şartların kabulü yeterli değildi,İttifak yaptığınız partiler ve onların birçok platformlardaki söylemleri,politik duruşları ve benzeri sebepler ile kaybettiğiniz ilk turda size oy vermeyen , endişe duyan veya sandığa gitmeyi düşünmeyen Seçmenleri motive edecek, bu endişeleri giderecek, oy vermeye yönetecek politikalar ve söylemler gerekiyordu. Bu secmen kesimi Zafer Partisini, Atatürk'e, kuruluş ilkelerine ve sığınmacıların ülkelerine dönüş politikası vaatlerinin hayata geçirilmesinin bir anlamda TEMİNATI olarak gördüğü için ve elbette bu kesimlere olan sorumluluğumuz gereği Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması şartı ile İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarını kapsayan 3 bakanlık istedik,Kabul ettiniz.

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Ne yazıkki, muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibariyle size ilk turda seçim kaybettiren 6'lı masa üyesi İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler Seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir.

Bu çok kısa sürede verdiğimiz destek ve çalışmalar sayesinde yaratılan yeni rüzgâr ile oylar artmış, küskün ve kızgın büyuk bir seçmen gurubu herşeye rağmen sandığa gitmiştir. Sonuç ortadadır. Zafer Partisi'ne yönelik saldırıların ASIL nedeninin partimizin bu protokol ile Atatürk'ün kurucu değerlerini güvence altına almak istemesi, terörle mücadeleye yeni bir atılım getirecek olması, milli, üniter ve laik devlet esaslarını vurgulanması ve 13 milyon işgalcinin vatanlarına dönmesi projesidir.

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Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır. Bir CHP milletvekilinin "Atatürkçülüğü ve laikliği Zafer Partisine kaptırdık" diyerek itiraf ermek zorunda kaldığı gibi artık Atatürk'ün partisi Zafer Partisi'dir ve Türk milliyetçiliği Zafer Partisi'nde temsil edilmektedir.

"BAŞKA SİYASET ÜRETEMEDİĞİ İÇİN YAYINLADI"
CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, Ümit Özdağ'ın paylaştığı protokol metnine ilişkin CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuştu. Fırat yaptığı açıklamada "Bu protokolün bizim için hiçbir anlamı yok. Özdağ başka bir siyaset üretemediği için bunu yayınladı." ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİNİN NAMUSU
Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu protokol hakkında "İki kişinin namusuna teslim edilen protokol" ifadelerini kullanmıştı. Parti Sözcüsü Farik Öztrak ise "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalışmıştı.

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