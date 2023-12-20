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İyi Parti açıkladı: "Partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur" | Buğra Kavuncu Özkan'ı bombaladı: Bu işten vazgeç diye uyardım

Son dakika haberi! İyi Parti'de peş peşe gelen istifaların ardından Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Savaş ilanı kabul ediyorum" demişti. İYİ Parti'den yerel seçim adaylıklarına ilişkin, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edilerek, "Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir." açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 21:37 Güncelleme 20 Aralık 2023, 22:24
İyi Parti açıkladı: Partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur | Buğra Kavuncu Özkan’ı bombaladı: Bu işten vazgeç diye uyardım

İYİ Partiden yerel seçim adaylıklarına ilişkin, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edilerek, "Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir." açıklaması yapıldı.

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Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın son günlerde İYİ Parti'mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz." ifadesiyle paylaşıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Partinin, genel seçimlerin ardından milletin iradesine uygun şekilde "iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü" olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kuruluşumuzdan bugüne her türlü engellemelere rağmen milletten aldığı güçle mücadelesini sürdüren İYİ Parti'mize, son günlerde yapılan siyasi operasyonları dikkatle izliyoruz. Anlıyoruz ki kazanma hırsıyla ve kutuplaşmayı derinleştirerek, tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiklerine inandığımız birtakım odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İYİ Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini birtakım vaatlerle yolundan saptırmanın çabası içindeler. Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda, partimizden ayrılan birtakım kişilerin de ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.


Yine İYİ Parti'mizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj verme çabasındadır."

Gelinen durum itibarıyla bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İYİ belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."

CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN ELİ İYİ PARTİ'DE

Öte yandan bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, eski İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddialarına ilişkin yaşanan süreci anlattı.

ÖZKAN'I KENDİSİNİ UYARDIM

Kavuncu, Özkan'ı uyardığını belirterek, "Kendisini ikaz ettim. Bana 'haklısınız' dedi. 'Eğer bu şekilde devam edecek olursan ihraç ederiz, bu şekilde konuşmayı bırak' dedim. Önce hak verdi. Kendisi bu işleri gayet iyi bilir. Bir şirket sahibidir, kurumlarda çalışmıştır. Benim ne söylemek istediğimi iyi anlayacak insanlardan biridir." dedi.

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TALİMATLARI DİNLEMEDİ İHRAÇ EDİLDİ

Özkan'ın genel merkezin bilgisi var açıklamalarının aksine bu konuda kendi başına hareket ederek partiyi zor duruma düşürdüğüne dikkat çeken Kavuncu, "'Kapı arkası diplomasisi ile görüşeceğim' dedi. Ben de 'Bu işten vazgeç, böyle bir görevin yok, böyle bir gündemimiz yok, bundan vazgeç' diye uyardım. O zaman alınan karardaki netliği anladı. Karara uygun hareket etmesi konusunu anlayışla karşıladığını, bunun yapılmaması konusunda benimle mutabık olduğunu ve dikkat edeceğini ifade etti. Partinin almış olduğu kararı İBB Belediye Meclisi'nde grup başkan vekilimiz olarak aleyhte beyanlar vermeye devam etti. Parti içinde 14'e 35'le alındı bu karar. Karara uymayan olursa gereğinin yapılması gerekir. Biz de gereğini yaptık." ifadelerini kullandı.




HERKES BİLİYOR

İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İbrahim Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor." diyerek adeta CHP'li İBB Başkanı adına parti içinde çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden Özkan, "Burada herhangi bir yetki durumu ve pazarlık durumu yok." ifadeleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

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İmamoğlu'nun 2028 planları için çalıştığını adeta ağzından kaçıran Özkan, "Burada ilkesel bir duruş gösteriyorum. Büyük fotoğrafa bakıyor. İstanbul ve Ankara'nın alınması 2028'in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından." ifadelerini kullanmıştı. Ankara'da da benzer bir sürecin devam ettiğini belirten Özkan, "Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." demişti.

YETKİ VERİLMEDİ BEN GÖRÜŞTÜM

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişmişti.

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