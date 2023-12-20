İyi Parti açıkladı: "Partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur" | Buğra Kavuncu Özkan'ı bombaladı: Bu işten vazgeç diye uyardım

Gelinen durum itibarıyla bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İYİ belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."

Kavuncu, Özkan'ı uyardığını belirterek, "Kendisini ikaz ettim. Bana 'haklısınız' dedi. 'Eğer bu şekilde devam edecek olursan ihraç ederiz, bu şekilde konuşmayı bırak' dedim. Önce hak verdi. Kendisi bu işleri gayet iyi bilir. Bir şirket sahibidir, kurumlarda çalışmıştır. Benim ne söylemek istediğimi iyi anlayacak insanlardan biridir." dedi.

CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN ELİ İYİ PARTİ'DE Öte yandan bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, eski İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddialarına ilişkin yaşanan süreci anlattı.

Özkan'ın genel merkezin bilgisi var açıklamalarının aksine bu konuda kendi başına hareket ederek partiyi zor duruma düşürdüğüne dikkat çeken Kavuncu, "'Kapı arkası diplomasisi ile görüşeceğim' dedi. Ben de 'Bu işten vazgeç, böyle bir görevin yok, böyle bir gündemimiz yok, bundan vazgeç' diye uyardım. O zaman alınan karardaki netliği anladı. Karara uygun hareket etmesi konusunu anlayışla karşıladığını, bunun yapılmaması konusunda benimle mutabık olduğunu ve dikkat edeceğini ifade etti. Partinin almış olduğu kararı İBB Belediye Meclisi'nde grup başkan vekilimiz olarak aleyhte beyanlar vermeye devam etti. Parti içinde 14'e 35'le alındı bu karar. Karara uymayan olursa gereğinin yapılması gerekir. Biz de gereğini yaptık." ifadelerini kullandı.







HERKES BİLİYOR

İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İbrahim Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor." diyerek adeta CHP'li İBB Başkanı adına parti içinde çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden Özkan, "Burada herhangi bir yetki durumu ve pazarlık durumu yok." ifadeleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

ÖZKAN İMAMOĞLU'NUN 2028 PLANLARI İÇİN ÇALIŞTIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI

İmamoğlu'nun 2028 planları için çalıştığını adeta ağzından kaçıran Özkan, "Burada ilkesel bir duruş gösteriyorum. Büyük fotoğrafa bakıyor. İstanbul ve Ankara'nın alınması 2028'in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından." ifadelerini kullanmıştı. Ankara'da da benzer bir sürecin devam ettiğini belirten Özkan, "Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." demişti.

YETKİ VERİLMEDİ BEN GÖRÜŞTÜM

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişmişti.