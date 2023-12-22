Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar

Geçtiğimiz Mart ayında İYİ Parti'den istifasının ardından gözlerin üzerine çevrildiği, özellikle son dönemde de İYİ Parti'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası ne diyeceği merak edilen Yavuz Ağıralioğlu, sessizliğini ilk kez Takvim.com.tr için bozdu. Gerek eski partisi gerekse yeni partisi hakkında sadece Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, İYİ Parti içerisindeki istifa furyası ve yaşanan kaos hakkında, “İYİ Parti kendi inandıklarından ve savunduklarından vuruldu” dedi. Ağıralioğlu, Akşener’in “CHP’ye savaş” ilan etmesi hakkında, “Seçimlerde bu adamları aday gösteriyordunuz ne oldu da bu kadar değişti her şey kısa bir sürede diye sormaz mı” şeklinde konuştu. CHP’nin yerel seçimlerde yine PKK’nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM’in kapısına gitmesini eleştiren Ağıralioğlu, “Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, CHP’nin başında olsaydı devletine böyle parmak sallayan, devletin içerisinde otonom bölgeler hayali kuran, iki bayraklı iki dilli iki başkentli bir memleket hayal edenlerin aparatı olmak için dünyanın bütün uluslararası organizasyonlarının elinde maşa olan bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir organizasyonla Atatürk oturup konuşur muydu? Hiç utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı. Öte yandan kurma hazırlığında olduğu yeni partisi hakkında ilk kez takvim.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, “Yerel seçimlerin sonuçları bize çok şey anlatacak. Ona göre bir yol alacağız ama önümüzdeki sene Ekim ayında bir umut gibi doğmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.