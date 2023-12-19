Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na "Önder Sav" tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!

CHP yandaşı Küçükkaya, Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin şunları yazdı:

"Özgür Özel'le biri devir teslimden önce olmak üzere iki kez görüşmüş. Uzun/açık sohbet gerçekleştirmişler. "Eski/yeni genel başkanlar olarak sana bunları şimdi söylemeliyim" diyerek duygu, düşünce ve uyarılarını iletmiş. "Sen artık genel başkansın. Bunları bilmeye hakkın var" cümleleriyle özel anekdotlar anlatmış.

PARTİNİN DNA'SI DEĞİŞEBİLİR UYARISI

Partisi için kaygıları var. Partinin DNA'sının ve tarihi kimliğinin değişmesinden ve diğer partilere benzemesinden endişe ediyor.

"Özgür bey ne yaptı?" diye sordum. Dikkatle dinlemiş, notlar almış. Uzun sohbetimizin bir yerinde Özgür Özel'in dürüst bir kişi olduğunu söyledi. 'Akçeli işlere girmez' dedi.

Politik gelişmelere dair bir iki somut soru yönelttim. Mesela aday tartışmalarıyla ilgili…

"Ben artık bunları Özgür Bey'le konuşmam. Bana sorsa bile olmaz. Genel Başkan O" diyerek çok doğru ve etik bir çerçeve çizdiğini gösterdi, Özel'le ilişkisinde 2. görüşmelerinde Özgür bey 'nasıl görüyorsunuz' diye sorunca 2 konuda eleştirisini ifade etmiş. Bana yine "off the record" anlattı.

ÖNDER SAV ÖRNEĞİ

Kemal bey, Özgür Özel'e ilk genel başkan olduğu dönemde Önder Sav'la yaşadığı tarihi bir diyalogu aktarmış. 'Bak bunu ilk kez birisiyle konuşuyorum' notunu ekleyerek. Gerçekten de çok çarpıcı bir olay. Maalesef tüm bu anlattıklarımın hiç birinin detayını veremem.

İttifaklardan, yerel seçim sonrasına, adaylardan 2028 hesaplarına uzun bir sohbet oldu. İttifaklık ilişkilerini de anlattı. 'Altılı masadaki' ve kampanyadaki en samimi davranan parti ve lidere kadar söyledi.