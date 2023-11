Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! İstanbul’da da ofis açıyor! Özgür Özel’e nasihat: Ekrem’i sırtından at

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

EKREM'İ SIRTINDAN AT

Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alma hamleleri sadece bunlardan ibaret değil. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Söz konusu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği iddia edildi.