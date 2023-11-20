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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! İstanbul'da da ofis açıyor! Özgür Özel'e nasihat: Ekrem'i sırtından at

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı hükümdarlığını kaybetmiş yerine Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel gelmişti. Kılıçdaroğlu, seçimin hemen ardından ‘değişim’ çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu’ndan intikam almak için kolları sıvadı. Özgür Özel ile görüşmesinde “Ekrem’i sırtından at” dediği öğrenilen Kemal Kılıçdaroğlu, 100’ü aşkın CHP’li isimle görüştü. Şimdi de İstanbul’da bir ofis arayışına girdi. Yaşananlar sonrası siyaset kulisleri Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte CHP’ye üçüncü baş yorumları yapmaya başladı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:15 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:26
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! İstanbul’da da ofis açıyor! Özgür Özel’e nasihat: Ekrem’i sırtından at

14 ve 28 Mayıs'ta tarihi yenilgi alan CHP'de oyun içinde oyun yaşanıyor.

13 yıllık CHP Genel Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi.

Genel Başkanlık hegomonyası sona eren Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'da ofis açması birçok yorumu da beraberinde getirdi. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar bile yapıldı.

Kurultayda 13 yıllık hükümdarlığını Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almak için kurduğu ofisi hiç boş kalmıyor. Bu güne kadar 100'ü aşkın CHP'li isimle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı, İstanbul'da da temaslarda bulunduğu öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BURADAYIM' MESAJI
Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.

BİRÇOK İSİMLE TEMAS HALİNDE
Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.

Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOPAMADILAR
Kurultayın ardından eski milletvekilleri ve PM üyelerinin yanı sıra il-ilçe örgütlerinden de çok sayıda partili, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü siyasiler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

EKREM'İ SIRTINDAN AT
Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alma hamleleri sadece bunlardan ibaret değil. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Söz konusu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği iddia edildi.

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KURNAZ KEMAL!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan intikam çalışmaları CHP yandaşı meydanın da farkında olduğu bir durum.

CHP'nin fonladığı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu ve yakınlarının CHP'yi tekrar eke geçirme hırsında olduğunu söyledi.

AMAÇ PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAK
Bir diğer iddia ise CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

''CHP'nin içini karıştırmaya çalışacaktır''

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasının en büyük nedeninin parti içini karıştırmak olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu ikna eden bir kadro olduğunu söyleyen Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na ikna eden kadro bugün yine ki 'Kemal Bey Özgür Özel bu işi doğru düzgün götüremez. Siz bir ofis açın. Sizden başka bu partiyi toparlayacak kimse yok. Yarın öbür gün Özgür Özel çuvallarsa siz orada hazır olun. Bu parti sizin partiniz, bırakıp gidemezsiniz. Siz bu ofiste CHP'ye de bir yandan yön vermeye devam edin' demişlerdir. Bundan emin olabilirsin çünkü yalakalık bunu gerektirir. Bunlar aynı zamanda başka amaçlara da hizmet edenlerdir. Kemal Bey de buna inanmış olabilir. Ya da Kemal Bey de zaten böyle düşünüyor olabilir" dedi.

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"YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLSUNLAR"
Takvim.com.tr'nin günlerdir manşet manşet yazdığı 'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam alma planı'nı doğrulayan açıklamalarda da bulunan Altaylı, "Kemal Bey'in kafasından ne geçtiğini anlamak çok kolay değil. Poker Face hali var Kemal Bey'de. Oradan CHP'ye etki etmek, CHP'yi karıştırmak, CHP'nin içinde farklı odaklar yaratmak ve CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olmasını sağlamak için oradan devreye girecek olabilir" ifadelerini kullandı.

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"OFİS İÇİN KİM FİNANSE ETTİ?"
Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise Kılıçdaroğlu'nun ofis açacak bir gelirinin olmaması. Altaylı Kılıçdaroğlu'nun CHP içini karıştırmak için finanse edildiğini iddia ederek "Bir de biliyoruz ki Kemal Bey çok da zengin bir adam değil. Seçim zamanında CHP'nin ciddi bir parası buharlaştı tabi onu Kemal Bey cebe atmamıştır ama şu olabilir o paraları alanlar ofisin masrafını karşılıyor olabilirler. Kemal Bey'in nedir geliri? Emekli maaşı var. Milletvekili emekli maaşı var. Hepsini toplasan 150 bin lira. Çankaya'da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır" şeklinde konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! İstanbul’da da ofis açıyor! Özgür Özel’e nasihat: Ekrem’i sırtından at
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