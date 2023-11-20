Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! İstanbul’da da ofis açıyor! Özgür Özel’e nasihat: Ekrem’i sırtından at

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BURADAYIM' MESAJI
Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.
BİRÇOK İSİMLE TEMAS HALİNDE
Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.
Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KOPAMADILAR
Kurultayın ardından eski milletvekilleri ve PM üyelerinin yanı sıra il-ilçe örgütlerinden de çok sayıda partili, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü siyasiler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı'nın da bulunduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.
EKREM'İ SIRTINDAN AT
Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alma hamleleri sadece bunlardan ibaret değil. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Söz konusu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği iddia edildi.
KURNAZ KEMAL!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan intikam çalışmaları CHP yandaşı meydanın da farkında olduğu bir durum.
CHP'nin fonladığı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu ve yakınlarının CHP'yi tekrar eke geçirme hırsında olduğunu söyledi.
AMAÇ PARTİ İÇİNİ KARIŞTIRMAK
Bir diğer iddia ise CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan geldi.
Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasının en büyük nedeninin parti içini karıştırmak olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu ikna eden bir kadro olduğunu söyleyen Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na ikna eden kadro bugün yine ki 'Kemal Bey Özgür Özel bu işi doğru düzgün götüremez. Siz bir ofis açın. Sizden başka bu partiyi toparlayacak kimse yok. Yarın öbür gün Özgür Özel çuvallarsa siz orada hazır olun. Bu parti sizin partiniz, bırakıp gidemezsiniz. Siz bu ofiste CHP'ye de bir yandan yön vermeye devam edin' demişlerdir. Bundan emin olabilirsin çünkü yalakalık bunu gerektirir. Bunlar aynı zamanda başka amaçlara da hizmet edenlerdir. Kemal Bey de buna inanmış olabilir. Ya da Kemal Bey de zaten böyle düşünüyor olabilir" dedi.