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Özgür Özel'in A takımı belli oldu! Kasa Ekrem İmamoğlu'nun adamı Özgür Karabat'ta... YPG'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke listede

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl oturduğu koltuğu kapan Özgür Özel genel başkan oldu. A Takımı'nın belirleyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu bir kez daha tescillendi. Öyle ki Özel partinin kasasını Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a teslim etti. YPG'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke ise CHP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 11 Kasım 2023, 17:21
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kasa Ekrem İmamoğlu’nun adamı Özgür Karabat’ta... YPG’ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke listede

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e kaptırdı.

Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu CHP'nin kasasının başına kendi adamını getirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

İşte CHP'nin A Takımı:

Genel Başkan Özgür Özel

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Deniz Yücel

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM
Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

KASA EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA
Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.

İmamoğlu'nun Karabat ile yakın ilişkisi biliniyor. Öyle ki İmamoğlu İstanbul'da İETT bakım ve onarımını içeren 4.1 milyar lira bedelli 9 ayrı ihaleyi Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete vermişti.

PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu.

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