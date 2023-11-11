Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kasa Ekrem İmamoğlu’nun adamı Özgür Karabat’ta... YPG’ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke listede

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM

Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

KASA EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA

Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.

İmamoğlu'nun Karabat ile yakın ilişkisi biliniyor. Öyle ki İmamoğlu İstanbul'da İETT bakım ve onarımını içeren 4.1 milyar lira bedelli 9 ayrı ihaleyi Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete vermişti. PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN