HDP/DEM CHP’den nereleri istiyor? DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan o ilçeleri açıkladı!

Özgür Özel'in DEM/HDP ziyareti "Eş başkan" meselesiyle gündeme gelirkin işin bir de pazarlık boyutu var. DEM CHP'den nereleri istedi? CHP ne vadediyor? Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi iki parti arasında pazarlığa ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifaelerini kullanarak güldü. Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.

KANDİL'İN STRATEJİSİ Kandil, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm stratejisini Erdoğan'ı tasfiye üzerine kurmuştu. Ümit Özdağ'la yapılan gizli protokole rağmen Kandil Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürdü. Başarılı olamadı. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kararlarından da anlaşıldığı gibi Kandil, Erdoğan'ı kaybettirme stratejisini sürdürüyor. Bakalım Kandil'in dediği mi olacak yoksa Türk milletinin istediği mi?

14 Mayıs seçimlerinden sonra PKK'nın siyasi uzantısı olan partiler, bu kez açık ve şeffaf bir işbirliği olacak demişlerdi. Bakalım bu kez ilkelerini koruyup Özgür Özel'le bir protokol yapacaklar mı, yoksa gizli pazarlıkları mı tercih edecekler?

DEM, BELEDİYE İSTİYOR

İster açık olsun ister gizli pazarlık DEM'in CHP'ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyor. Siyasi kulislerde konuşulduğuna göre; DEM'in sadece İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da da ilçe belediye başkanlıkları talep ettiği ifade ediliyor.

ESENYURT VE SULTANGAZİ

DEM'in Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt'u tercih edeceği ifade ediliyor. DEM neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana'da belediye başkanlığı talep ediyor?

Çünkü DEM, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor.

TİP NEREYİ İSTİYOR?

CHP'de ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. Özgür Özel'in gelişmelerden daha sonra haberi oluyor. Muharrem İnce görüşmesi bunun tipik bir örneğiydi.