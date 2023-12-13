Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nu bitirmeye kararlı! 2 ile daha ofis açıyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin ise 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı. ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Öte yadndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü, Kasım ayında koltuğundan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara tuttuğu ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i kapıda karşıladı. TAKVİM.COM.TR YAZDI: GÖRÜŞME EKREM İMAMOĞLU'NA MESAJ

Halef selef temasını detayını takvim.com.tr yazdı. Ziyaretin arka planı ise şuydu; Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olduğu ve bir çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istedi.

Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti. Baskıdan sıkılan Özgür Özel daha önce kendisine "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı. KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu. "CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN