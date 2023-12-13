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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı! 2 ile daha ofis açıyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

13 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı. "İntikam" için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ve Antalya'da 2 ofis daha tuttuğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun para kaynağı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 14:41 Güncelleme 13 Aralık 2023, 14:54
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nu bitirmeye kararlı! 2 ile daha ofis açıyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

Devrik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşuyor.

Genel seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından "değişim" diyerek hedef alınan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğı koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı.

İNTİKAM İÇİN KOLLARI SIVADI
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayeti altında liderlik gösteremezken Kılıçdaroğlu "intikam" için kolları sıvadı.

Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kılıçdaroğlu CHP yönetiminden şikayetçi isimleri ağırlayarak dönüş çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğrafta: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi

2 OFİS DAHA TUTUYOR
Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.

NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla ofis açması akıllara bazı soruları da getiriyor. Seçim sürecinden evinin mutfağından "mütevazi" pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin ise 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yadndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü, Kasım ayında koltuğundan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara tuttuğu ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i kapıda karşıladı.

TAKVİM.COM.TR YAZDI: GÖRÜŞME EKREM İMAMOĞLU'NA MESAJ
Halef selef temasını detayını takvim.com.tr yazdı. Ziyaretin arka planı ise şuydu; Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olduğu ve bir çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istedi.

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Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirdiği kurultay sonrası CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı.

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Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti.

Baskıdan sıkılan Özgür Özel daha önce kendisine "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu.

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.

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"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

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