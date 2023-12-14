Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırıyor! CHP’li Bülent Kerimoğlu’ndan olay sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Bülent Kerimoğlu katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

Kurultayda devrilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken yandaşları da boş durmuyor.

"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."

EKREM İMAMOĞLU'NA "KİBİRLİSİN" DİYEREK YÜKLENDİ: REKLAM YERİNE İŞ ÜRET Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"ARPA BOYU KADAR KADAR YOL ALINMADI" Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.

İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetiminden şikayetçi isimleri ağırlayarak dönüş çalışmalarını sürdürüyor.

2 OFİS DAHA TUTUYOR

Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.

NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla ofis açması akıllara bazı soruları da getiriyor. Seçim sürecinden evinin mutfağından "mütevazi" pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.