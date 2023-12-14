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Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Ekrem İmamoğlu'nu sıkıştırıyor! CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan olay sözler

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu "İntikam" için yanıp tutuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu peş peşe ofisler açarak dönüş çalışmalarını sürdürürken kendisine yakın isimler de Ekrem İmamoğlu'na yüklenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu Ekrem İmamoğlu'nun "part time" belediye başkanlığı yaptığına dikkat çekerek "İstanbul'a tam zamanlı hizmet gerekiyor. 5 yılda deprem konusunda bir arpa boyu mesafe kat edilmedi." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 20:27 Güncelleme 14 Aralık 2023, 20:35
Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırıyor! CHP’li Bülent Kerimoğlu’ndan olay sözler

Kurultayda devrilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken yandaşları da boş durmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Bülent Kerimoğlu katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

İmamoğlu'nun vaktini İstanbul'a harcamadığını belirtip "Part time Belediye başkanı" göndermesi yapan Bülent Kerimoğlu, "Ben tam zamanlı belediye başkanlığı yapacağım" dedi.

İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.

"ARPA BOYU KADAR KADAR YOL ALINMADI"
Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.

EKREM İMAMOĞLU'NA "KİBİRLİSİN" DİYEREK YÜKLENDİ: REKLAM YERİNE İŞ ÜRET
Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."

KILIÇDAROĞLU DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetiminden şikayetçi isimleri ağırlayarak dönüş çalışmalarını sürdürüyor.

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2 OFİS DAHA TUTUYOR
Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.

NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla ofis açması akıllara bazı soruları da getiriyor. Seçim sürecinden evinin mutfağından "mütevazi" pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.

TAKVİM.COM.TR YAZDI: GÖRÜŞME EKREM İMAMOĞLU'NA MESAJ
"Nezaket" ziyaretin denen halef selef temasının detayını takvim.com.tr yazdı. Ziyaretin arka planı şuydu; Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olduğu ve bir çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istedi.

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Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirdiği kurultay sonrası CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı.

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Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti.

Baskıdan sıkılan Özgür Özel daha önce kendisine "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu.

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.

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"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

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