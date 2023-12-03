CHP’li Bülent Kerimoğlu ’ön seçimden kaçıyor’ deyip İmamoğlu’na sert daldı! Akşener’e ’şantajcı’ dedi: İYİ Parti ile asla ittifak yok

CHP'de yaşanan kaosların ardı arkası kesilmiyor.
13 yıldır oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofisle paralel bir genel merkez kurarken parti içi kaynamaya devam ediyor.
CHP'de yaşanan kaosların ardı arkası kesilmiyor.
13 yıldır oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofisle paralel bir genel merkez kurarken parti içi kaynamaya devam ediyor.
EKREM İMAMOĞLU'NUN KARŞISINA BÜLENT KERİMOĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile daha önce tartışma yaşayan Bülent Kerimoğlu adaylık dosyasını CHP il başkanlığına teslim ederek İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.
Bülent Kerimoğlu'nun günler öncesinden randevu almasına rağmen dosya teslimine il başkanı Özgür Çelik'in katılmaması İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının yansıması oldu.
BAY KEMALİSTLER ÖN SEÇİM İÇİN SIKIŞTIRIYOR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Oğuz Kaan Salıcı'dan sonra Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu da hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'nu 'ön seçim'le sıkıştırdı.
İMAMOĞLU BAŞARISIZ VE SORUMSUZ
İmamoğlu'nun başarısız olduğunu sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Kerimoğlu, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını savunan Kerimoğlu, "CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldı" diyerek İmamoğlu ve Meral Akşener'i hedef aldı.
İYİ PARTİLİLERE VERİLEN İBB KADROLARI
İstanbul kongresinde Cemal Canpolat'ın da gündeme getirdiği İYİ Partililerin İBB kadrolarından işe alınmasını dillendiren Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu için "İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür, üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar" dedi.
Hatırlanacağı üzere Cemal Canpolat da İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nu hedef alarak, "Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum" demişti.
Kerimoğlu sözlerinin devamında mevcuttaki İBB yönetimi, İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı;
İMAMOĞLU'NA SALLADI... İHALELER, DAİRE BAŞKANLIKLARI, KADROLAR DAĞITTI
"Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan CHP olarak seçim kazanacağız. Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz. Çünkü CHP bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir.
BU SÖZLER İYİ PARTİ'YE: ŞANTAJCI
Bundan sonra CHP'ye baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden, beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız ve ittifaksız İstanbul'u kazanacağız."