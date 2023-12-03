CHP’li Bülent Kerimoğlu ’ön seçimden kaçıyor’ deyip İmamoğlu’na sert daldı! Akşener’e ’şantajcı’ dedi: İYİ Parti ile asla ittifak yok

EKREM İMAMOĞLU'NUN KARŞISINA BÜLENT KERİMOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakınlığıyla bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile daha önce tartışma yaşayan Bülent Kerimoğlu adaylık dosyasını CHP il başkanlığına teslim ederek İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Bülent Kerimoğlu'nun günler öncesinden randevu almasına rağmen dosya teslimine il başkanı Özgür Çelik'in katılmaması İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının yansıması oldu.





BAY KEMALİSTLER ÖN SEÇİM İÇİN SIKIŞTIRIYOR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Oğuz Kaan Salıcı'dan sonra Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu da hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'nu 'ön seçim'le sıkıştırdı.



İMAMOĞLU BAŞARISIZ VE SORUMSUZ

İmamoğlu'nun başarısız olduğunu sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Kerimoğlu, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" ifadelerini kullandı.